Passer son permis de conduire pour moins de 750 euros, c'est possible sur Cdiscount !

Pour de nombreuses personnes, le confinement a été l'occasion de faire ce qu'on a pas le temps (ni la motivation) de faire en temps normal... comme réviser le code de la route par exemple. D'ailleurs, la validité de celui-ci a été prolongée jusqu'au 31 décembre pour ceux qui ont vu leur examen arriver à expirations durant le confinement. Encore faut-il avoir l'argent pour le passer. Alors que le permis de conduire est réputé pour être cher (1800 euros en moyenne), il y a plusieurs options. Soit bosser tout l'été et mettre de l'argent de côté, soit passer la conduite accompagnée à 17 ans et ainsi payer moins de leçons, soit s'inscrire sur Cdiscount.

Le permis de conduire à moins de 750 euros sur Cdiscount

Oui, vous avez bien lu. Selon le Parisien, la plate-forme s'est associée à la start-up lyonnaise lepermislibre et propose une formule très intéressante - à moins de 750 euros - dans 50 villes de France. "19 euros pour des cours de code pendant un an. 729 euros pour 20 heures de conduite, soit environ 35 % de moins que la moyenne, et payable en quatre fois.", explique Cédric Chevallier, directeur marketing de lepermislibre.

Si le code peut se passer en ligne, grâce à des vidéos, des tests et du coaching en ligne proposés sur la plateforme, les leçons de conduite sont elles données par 300 moniteurs indépendants répartis dans 50 villes de France. Une offre qui devrait rapidement s'élargir grâce à des "partenariats avec des auto-écoles classiques". Qui aurait cru qu'on aurait pu dire un jour avoir eu son permis sur Cdiscount ?