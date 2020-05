Permis : la validité du code de la route prolongée

Alors que les auto-écoles sont officiellement autorisées à rouvrir en France depuis mercredi 13 mai 2020, les futurs candidats à l'examen du permis B vont pouvoir reprendre leurs leçons. Mais comment ça se passe pour ceux qui ont vu leur examen du code de la route, valable 5 ans, arriver à expiration durant le confinement ? Pas besoin de le repasser : ils vont bénéficier d'un délai supplémentaire pour passer l'examen pratique du permis de conduire puisque la validité du code de la route a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020.

La validité du code de la route du permis B prolongée

C'est la délégation à la Sécurité routière qui a annoncé la bonne nouvelle sur son site internet. Ceux ayant obtenu le code de la route entre le 12 mars 2015 et le 31 décembre 2015 ont jusqu'au 31 décembre 2020 ont jusqu'à la fin de l'année pour passer le permis B. Voilà qui devrait laisser à certains élèves un peu plus de temps pour se préparer à l'examen, qui devrait reprendre en juin.

Et pour les permis moto et poids lourd ?

Mais qu'en est-il pour les autres permis ? Eh bien, c'est le même cas de figure pour le plateau du permis moto (validé entre le 12 mars et le 31 décembre 2017) et le plateau du permis poids lourd (validé entre le 12 mars et le 31 décembre 2019). A noter que la reprise des examens pour ces deux permis se fera dès le 25 mai 2020. "La DSR a prévu d'instaurer une reprise progressive des examens afin de disposer du temps et des moyens nécessaires pour mettre en place les dispositions sanitaires essentielles à la protection de tous les acteurs lors des épreuves du permis de conduire.", peut-on lire.