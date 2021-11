Parc Astérix : l'attraction Tonnerre de Zeus entièrement rénovée, avec un wagon inversé

Parc Astérix : Tonnerre de Zeus va devenir Tonnerre 2 Zeus

Parmi les meilleurs parcs d'attractions, il y a bien sûr le parc Astérix. Et l'endroit dédié à l'irréductible Gaulois va avoir une grosse nouveauté ! L'attraction Tonnerre de Zeus va entièrement être modifiée à l'occasion de ses 25 ans. Un anniversaire qui permet donc à la montagne russe en bois ouverte en 1997 d'être totalement refaite. Pour pouvoir changer le roller-coaster situé dans la zone Grèce Antique, il sera arrêté le soir du 7 novembre 2021, et sa réouverture est prévue le 9 avril 2022.

Tonnerre de Zeus va ainsi devenir Tonnerre 2 Zeus. L'attraction qui fait partie des préférées du parc Astérix avec Oziris et Pégase Express va donc faire peau neuve, comme l'a détaillé Damien Thibault, chef de projet, au Parisien. "Nous avons pris la décision en 2018 de revoir certaines portions de la piste qui étaient un peu trop brutales pour les passagers" a-t-il confié, "Nous avons entamé ces travaux il y a 2 ans déjà, pour adoucir certains passages et éviter au maximum les secousses".

"Mais nous avons eu envie, tant qu'à faire, d'aller plus loin et modifier encore plus profondément l'attraction. C'est la phase que nous allons entamer dès le 8 novembre et qui nécessite une fermeture totale de plusieurs mois" a-t-il ajouté.

Nouvelles bosses, wagon inversé... "Nous avons eu envie (...) de modifier profondément l'attraction"

Damien Thibault a donné des précisions sur les nouveautés de Tonnerre 2 Zeus. Si'il n'a rien dit concernant la descente de près de 30 mètres de hauteur, il a révélé qu'il y aurait beaucoup d'ajouts dans l'attraction : "un passage à inclinaison 90° degrés, unique en Europe", mais aussi "deux nouvelles bosses, encore plus d'airtimes, ces moments où le passager décolle de son fauteuil, de nouveaux spéciaux dans le tunnel et, pour les plus intrépides, un dernier wagon inversé, pour vivre tout cela à l'envers...".

Des premières images de certains nouveaux wagons de Tonnerre 2 Zeus ont même été dévoilées par un journaliste de Looopings sur Twitter.