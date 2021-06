Parc Astérix : l'attraction "la plus rapide de France" et un nouveau Tonnerre de Zeus en approche !

Une nouvelle zone à sensations

Une nouveauté qui devrait combler les fans du Parc, mais qui ne sera rien à côté de ce que préparent les dirigeants pour 2023. Delphine Pons l'a en effet révélé, "Nous allons inaugurer une nouvelle zone de 2,5 hectares, la zone Toutatis. (...) Ce sera la plus grande zone thématique jamais construite au Parc depuis son ouverture en 1989."

Un événement très important, qui devrait faire le bonheur du public du monde entier. Selon Guy Vassel (adjoint de Delphine Pons), on y trouvera ainsi "le grand huit le plus rapide de France avec une vitesse de 110 km/h, avec une flèche de départ très haute". Un manège qui sera à la fois inédit en Europe, mais aussi dans le monde grâce à ses records très excitants sur le papier, "Elle battra le record européen de lancements (4) et le record du monde de airtimes à savoir le nombre de fois où on est décollé du siège (23)". Le plus incroyable dans tout ça ? "Vous aurez une sensation de liberté ; vous serez seulement tenus par les hanches." On ne sait pas si on est prêt, mais on a hâte.