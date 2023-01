Par quoi est remplacée la cocaïne dans les films ? Margot Robbie balance le secret et vous allez être choqués (et un peu dégoûtés)

Il est sans doute l'un des films qui fait le plus parler en ce moment. Sorti en salles le 18 janvier 2023, Babylon nous ramène en arrière et tout particulièrement dans les années 1920. L'action se concentre autour de "l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood", lors d'une "ère de décadence et de dépravation sans limites".

Côté casting, les spectateurs sont servis et pour cause, on y retrouve Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire ou encore Diego Calva. Le réalisateur Damien Chazelle, à qui l'on doit également Whiplash, La La Land et First Man, a révélé lors d'une conférence que Babylon est le résultat de plusieurs années de réflexion. "J'ai commencé à penser à ce film, il y a quinze ans. Je voulais que ce soit un film de contraste, sur le paradoxe de Hollywood, qu'il y ait ce mélange des extrêmes, fait de hauteur et de bassesse. Chaque fois que je trouvais quelque chose qui me choquait, je me disais qu'il fallait que cela soit dans le film."

Si de nombreuses scènes méritent que l'on s'attarde dessus, quelques-unes fascinent et sont intenses. A cette époque, la drogue était très présente à Hollywood et ça, Damien Chazelle le fait bien comprendre. Certains moments du film mettant en scène des produits illicites et tout particulièrement de la cocaïne sont d'ailleurs plus vrais que nature.

De la poudre de vitamine B en guise de cocaïne mais pas que

Évidemment, il ne s'agit pas de vraie cocaïne et les acteurs, que ce soit dans Babylon ou dans d'autres films, sniffent en réalité d'autres produits. Lors d'une interview accordée à BuzzFeed Australia, Margot Robbie, accompagnée de Diego Calva, a révélé que la fameuse poudre blanche était en réalité de la poudre de vitamine B ou des laxatifs pour bébés en poudre. L'équipe de tournage utilisera parfois même du sucre glace. "Ce n'est pas agréable", confie l'actrice de 32 ans.

Un autre accessoire couramment utilisé dans les films est la cigarette. Une chose que Margot Robbie n'apprécie pas non plus. "Sur le plateau, vous avez des cigarettes qui ne contiennent pas de nicotine. Ce sont des cigarettes à base de plantes, mais elles sont terribles et elles ont un goût affreux", a-t-elle confessé. Un avis partagé par Diego Calva qui affirme quant à lui que "les cigarettes sentaient bizarre".

Le monde du cinéma n'a pas fini de nous surprendre.