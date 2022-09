"Fantastique, bordélique et enchanteur à la fois" : ne cherchez plus, le meilleur film de 2023 est déjà connu et dévoile sa bande-annonce

Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous avez déjà un rendez-vous de noté dans votre agenda à la date du 18 janvier 2023. C'est ce jour-là que sortira au cinéma le film Babylon, le nouveau chef d'oeuvre de Damien Chazelle à qui l'on doit les cultissimes La La Land et Whiplash. Et non, on n'exagère pas en parlant de masterpiece.

Décrite comme "une ode à l'âge d'or d'Hollywood", l'histoire de Babylon nous amènera dans le Los Angeles des années 1920 et mettra en scène "l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood", lors d'une "ère de décadence et de dépravation sans limites". Un concept prometteur sur le papier, porté par un casting absolument fabuleux composé entre autres de Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva ou encore Tobey Maguire.

Damien Chazelle se lâche dans le Hollywood des années 20

Et comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, Leonardo DiCaprio ne fait peut-être pas partie du projet, mais ce Babylon semble s'être inspiré de sa carrière à travers un mash-up de trois de ses plus gros films à savoir : One Upon a Time in Hollywood, Le Loup de Wall Street et Gatsby. Une sélection cinq étoiles qui ne peut que donner naissance à un cocktail explosif et savoureux.

L'ambition visuelle et sonore de Damien Chazelle nous promet ici un spectacle de tous les instants avec une galerie de personnages iconiques plongés dans des séquences aussi hallucinantes que jouissives, le tout porté par une mise en scène déchaînée et sans limites. Chaque séquence s'apparente déjà à un tableau tant la caméra du réalisateur devrait magnifier les performances de ses stars, mais également les décors et les costumes.

Les spectateurs déjà fans

Et forcément, ce pari de Chazelle de faire revivre le Hollywood des années 1920 où la démesure n'était que la normalité de l'époque ne laisse personne indifférent. Sur Twitter, les commentaires des internautes sont tous unanimes et enjoués, et laissent déjà entendre que ce film sera l'un des plus gros succès ciné de 2023.

"Ça a l'air fantastique, bordélique et enchanteur à la fois" peut-on lire sur Twitter, ainsi que, "Je sais qu'on parlait de " Gatsby sous stéroïdes ", mais je ne m'attendais quand même pas à ça. Ça a l'air DINGUE" ou encore, "Babylon s'annonce comme l'événement de l'année" et "Ca a l'air tellement frénétique avec suffisamment d'excès que ça ferait passer Gatsby pour quelqu'un de mesuré".