"Je suis cannibale à 100%" : la bande-annonce glauque du documentaire sur Armie Hammer

Alors qu'il était l'une des plus grosses stars du moment à Hollywood, la vie d'Armie Hammer - vu dans des films comme The Social Network, Agents très spéciaux : code UNCLE ou encore Call Me by Your Name, a pris un tournant que l'on n'imaginait pas au début de l'année 2021. Après la divulgation de messages privés dans lesquels il décrivait ses fantasmes liés à du cannibalisme, l'acteur a ensuite été accusée d'abus psychologiques par ses anciennes conquêtes, mais également d'agressions sexuelles.

La face sombre d'Armie Hammer bientôt dévoilée

Des accusations qui ont immédiatement mis fin à sa carrière - il se serait reconverti en agent immobilier aux Iles Caïmans, et qui seront bientôt explorées en profondeur dans House of Hammer, une série documentaire choquante attendue sur Discovery+ dès le 2 septembre 2022 aux USA.

On peut le découvrir dans la première bande-annonce dévoilée par la plateforme (qui n'est malheureusement pas disponible en France), la face sombre de l'acteur y sera dévoilée avec notamment la mise en avant de nombreux messages inquiétants comme, "J'ai un fantasme sur le fait que quelqu'un, pour me prouver son amour et sa dévotion, s'attache dans un endroit public une nuit et laisse son corps être utilisé", "Tu es à moi, tu m'entends ? Je te possède" ou encore "Je suis un cannibale à 100%, je veux te manger", mais également par les récits de Courtney Vucekovich et Julia Morrison, deux victimes présumées encore bouleversées par leurs expériences.

Les secrets d'une famille diabolique

Cependant, comme son titre l'indique, House of Hammer ne s'attardera pas uniquement sur Armie, mais sur l'ensemble de sa famille. Et plus particulièrement les hommes. Grâce au témoignage de Casey Hammer - la tante du comédien, les horribles secrets de cette tribu (violence, agressions sexuelles) seront percés à jour. "Si vous croyez au concept de passer un pacte avec le diable, les Hammer sont au sommet" peut-on notamment l'entendre déclarer.

Interrogé sur ce documentaire, Jason Sarlanis (président des contenus de Discovery+) a de son côté révélé, "Les accusations de viol et d'abus menées contre Armie Hammer ne sont que le haut de l'iceberg quand il s'agit de la famille Hammer". Selon lui, les recherches qui ont été menées par les enquêteurs et journalistes devraient mettre en lumière "des détails véritablement perturbants et des secrets si sinistres que même l'argent et le pouvoir n'étaient pas capables de cacher pour toujours". Ca promet...