Armie Hammer accusé de viol par une ex, une enquête ouverte : l'avocat de l'acteur réagit

Armie Hammer accusé de viol : "Je pensais qu'il allait me tuer"

Armie Hammer est connu pour ses nombreux films à succès comme Call Me by Your Name avec Timothée Chalamet, The Social Network avec Jesse Eisenberg, Blanche-Neige avec Lily Collins, Agents très spéciaux : Code UNCLE avec Henry Cavill, Rebecca sur Netflix avec Lily James ou encore The Lone Ranger avec Johnny Depp. Mais depuis quelques temps, la hype autour de l'acteur a chuté. Et pour cause, après avoir été accusé d'être cannibale, Armie Hammer est désormais accusé de viol. Une enquête a même été ouverte par la LAPD, la police de Los Angeles, ce jeudi 18 mars 2021 comme l'a rapporté CNN.

Le même jour, Effie, qui avait porté plainte pour viol contre Armie Hammer, a donné une conférence de presse virtuelle avec son avocate, Gloria Allred. La police n'a pas précisé si l'enquête ouverte résultait de cette plainte. Mais cette jeune femme de 24 ans, qui vit en Europe, a assuré qu'Armie Hammer l'aurait "violée brutalement pendant plus de 4 heures" à Los Angeles, le 24 avril 2017. Une agression durant laquelle il aurait cogné la tête d'Effie plusieurs fois contre un mur et lui aurait frappé les pieds avec une cravache. "Je pensais qu'il allait me tuer" a-t-elle même avoué.

"Il a abusé de moi mentalement, émotionnellement et sexuellement"

Effie a expliqué qu'elle aurait rencontré Armie Hammer sur Facebook en 2016, quand elle était âgée de 20 ans et être "tombée amoureuse de lui instantanément". Ils auraient eu une relation "romantique et intime" par intermittence pendant 4 ans, entre 2016 et 2020 (alors qu'il était encore marié à la présentatrice TV Elizabeth Chambers, dont il a divorcé en 2020 après 13 ans de relation, avec qui il a eu deux enfants).

Mais celui qui a failli joué dans Hunger Games le rôle de Finnick serait devenu "de plus en plus violent" avec Effie. "Il a abusé de moi mentalement, émotionnellement et sexuellement" a-t-elle confié, trouvant au départ que c'était peut-être une "forme tordue d'amour". Mais après le supposé viol, elle aurait vécu dans la peur de lui et aurait même perdu l'envie de vivre.

"De nombreuses autres personnes affirment avoir également été victimes"

Son avocate, Gloria Allred, a souligné : "Malgré le prix émotionnel qu'elle a dû payer en disant sa vérité, elle a trouvé le courage de parler de ce qu'elle prétend lui être arrivé pour deux raisons". "Premièrement, elle veut avertir les autres femmes qui pourraient entrer en contact avec M. Hammer des risques possibles dans leur relation avec lui" et "deuxièmement, Effie a été contactée par de nombreuses autres personnes qui affirment avoir également été victimes de M. Hammer dans la relation sexuelle qu'elles ont eue avec lui" a-t-elle affirmé. Elle fait ainsi référence à une autre supposée ex petite amie d'Armie Hammer, l'influenceuse Paige Lorenze, qui l'avait accusé de fantasmer sur le viol et sur le cannibalisme.

Armie Hammer dément ces accusations "scandaleuses"

Via son avocat Andrew Brettler, Armie Hammer a démenti ces "allégations scandaleuses". Comme l'a indiqué son représentant dans un communiqué, Armie Hammer assure avoir eu des relations sexuelles qui ont toujours "été totalement consenties, discutées et convenues à l'avance, et ont fait l'objet d'une participation mutuelle".

L'avocat a précisé que son client aurait reçu un sms d'Effie qui contredirait les accusations de la présumée victime. "Pas plus tard que le 18 juillet 2020, elle a envoyé des textes explicites à M. Hammer lui disant ce qu'elle voulait qu'il lui fasse. M. Hammer a répondu en indiquant clairement qu'il ne voulait pas entretenir ce type de relation avec elle" a-t-il déclaré.