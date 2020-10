Rebecca : Lily James et Armie Hammer expliquent pourquoi ils ont dit oui au film (Interview)

On comprend qu'Armie Hammer est eu envie de récupérer quelques accessoires du film. Situé à la fin des années 30 (Rebecca a été tourné à Nice et dans un manoir de la campagne anglaise), le film de Ben Wheatley brille de par ses reconstitutions.

"Cette histoire est inattendue, sombre, capricieuse et dérangée"

80 ans après Alfred Hitchcock, le réalisateur anglais Ben Wheatley s'attaque au roman Rebecca de Daphné du Maurier afin d'en proposer une nouvelle adaptation.

L'histoire : En Angleterre, une jeune mariée d'origine modeste s'installe dans le grand domaine familial de son richissime époux, Maxim de Winter, qu'elle vient à peine de rencontrer. Elle se retrouve poursuivie par l'ombre obsédante de Rebecca, la première femme défunte de son mari. Mais comment est morte Rebecca ?

Lily James : "J'ai été vraiment attirée par ce rôle. C'était un vrai défi. Il y avait tant à explorer. De plus, le livre original est l'un de mes livres de chevet. J'ai vraiment pensé qu'il méritait une relecture au cinéma. J'ai vu le film original d'Alfred Hitchcock mais pas en me disant qu'on allait en produire un remake mais qu'on allait ré-imaginer l'histoire écrite Daphné de Maurier. Tous les rôles dans ce film sont des cadeaux pour les acteurs. Et l'histoire est tellement excitante, inattendue, sombre, capricieuse et dérangée. C'est une vraie expérience en lecture mais aussi en film."

Armie Hammer : "J'aimais l'idée de travailler à nouveau avec Ben (Wheatley, le réalisateur avec qui il a tourné Free Fire) ainsi que l'idée de travailler avec Lily forcément mais aussi avec Kristen Scott Thomas, Sam Riley avec qui on avait déjà tourné... Cela paraissait une superbe opportunité. Puis j'aime l'argent. Et ils m'ont payé pour le faire."

"50 Shades Of Grey, c'est du porno pour les mamans"

Armie a beau aimer l'argent, cela ne l'a pas empêché de refuser Fifty Shades Of Grey. Alors pourquoi Maxim de Winter et pas Christian Grey ? "Parce que Cinquante nuances de Grey, c'est du porno pour les mamans" rectifie Armie Hammer. "On ne m'a pas vraiment proposé le rôle. Je tournais un autre film et mon agent m'en a parlé et j'ai dit non. Soyons sérieux, c'est du porno pour les mamans. Je n'allais pas resté assis sur la machine à laver qui vibre en lisant un manuel pour apprendre comment mettre un ball gag (bâillon-boule) dans la bouche de quelqu'un. Ce n'était pas pour moi."

Rebecca, actuellement sur Netflix.