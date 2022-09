Netflix : le plus gros casse-tête du cinéma aux twists fous dévoile sa bande-annonce

Une nouvelle enquête passionnante pour Benoit Blanc

Cette année, le Père Noël passera en avance. Si Netflix s'amusera à traumatiser une nouvelle génération d'enfants cet automne avec le reboot de la pire émission jeunesse de la télévision, la plateforme de streaming s'excusera ensuite en décembre avec la mise en ligne de l'un des films les plus attendus de l'année. Sortez votre agenda et notez : c'est le 23 décembre prochain qu'À couteaux tirés 2 (sous-titré Glass Onion) débarquera sur nos écrans.

Dans cette suite au cultissime film de 2019, toujours réalisée par Rian Johnson et portée par Daniel Craig, le célèbre détective Benoit Blanc fera une nouvelle fois face à une enquête impossible. Alors que Miles Bron, un milliardaire spécialisé dans la technologie incarné par Edward Norton, organisera une petite fête sur son île privée en Grèce, celle-ci sera malheureusement marquée par la mort de l'un des invités.

Un incroyable casse-tête à venir

Et comme on peut le découvrir dans la première bande-annonce, les suspects seront nombreux et une nouvelle fois incarnés par un casting de talent avec entre autres : Janelle Monáe (Homecoming), Kathryn Hahn (WandaVision), Leslie Odom Jr (Hamilton), Jessica Henwick (The Gray Man), Madelyn Cline (Outer Banks), Kate Hudson (Truth Be Told : Le Poison de la vérité) et Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie).

Toutefois, si le trailer laisse entendre que "tout le monde [sera] en danger" dans ce nouveau film, les images nous montrent également que tout le monde... sera un danger. Là où les personnages seront confrontés à divers jeux cérébraux sur l'île, ce mystère devrait effectivement ressembler au plus gros casse-tête de la carrière de Benoit Blanc tant les personnalités de chacun apparaissent déjà comme imprévisibles et nous promettent des twists fous.

Du suspense, du sexy (poke Kate Hudson et Dave Bautista), des fausses pistes et de la tension, À couteaux tirés 2 s'annonce épique.