Netflix dévoile la date de son film le plus fou et il ne peut pas y avoir de meilleure nouvelle

À couteaux tirés 2 débarquera cette année

C'est le 27 novembre 2019 que Rian Johnson, qui était boudé par le public depuis la sortie de Star Wars 8 - Les Derniers Jedi, s'est réconcilié avec lui. C'est en effet à cette date que le réalisateur a dévoilé au cinéma À couteaux tirés, un thriller digne des meilleurs "whodunit" qui met en scène l'enquête du détective Benoit Blanc (Daniel Craig) à la suite du meurtre d'un riche romancier.

311 millions de dollars de recettes au box-office dans le monde et une nomination aux Oscars plus tard, on a une bonne nouvelle à vous annoncer : le détective le plus cool du cinéma (déso pas déso Hercule Poirot) fera bientôt son grand retour sur nos écrans. Le twist ? Si À couteaux tirés 2 (sous-titré Glass Onion) sera toujours signé Rian Johnson et porté par Daniel Craig, cette suite ne passera pas par les salles obscures mais sera directement mise en ligne sur Netflix.

Nouveau casting impressionnant, date de sortie dévoilée

Un changement étonnant, qui sera également (mais logiquement) accompagné d'un tout nouveau casting. Au programme ici ? Exit Marta Cabrera (Ana de Armas), Benoit Blanc sera missionné cette fois pour enquêter sur la mort d'un invité lors d'une fête de Miles Bron, un milliardaire spécialisé dans la technologie incarné par Edward Norton, sur son île privée en Grèce.

Et parmi les nombreux nouveaux suspects (et possibles futures victimes), on y retrouvera Janelle Monáe (Homecoming), Kathryn Hahn (WandaVision), Leslie Odom Jr (Hamilton), Jessica Henwick (The Gray Man), Madelyn Cline (Outer Banks), Kate Hudson (Truth Be Told : Le Poison de la vérité) et Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie). Du très beau monde qui devrait donner quelques maux de tête au détective !