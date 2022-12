"Le meilleur film jamais fait" : le teaser coloré de Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling enflamme le web

On connaissait la fameuse poupée de notre enfance, les films animés qui sont disponibles sur Netflix et maintenant, Barbie débarque en live action ! C'est la réalisatrice Greta Gerwig (Lady Bird, Les Filles du docteur March) qui est à l'origine de cette version qu'on a hâte de découvrir.

Un teaser coloré pour Barbie

Après la fuite des premières images qui avait mortifié Margot Robbie, c'est donc le teaser de Barbie, en salles le 19 juillet 2023, qui vient d'être dévoilé. Il commence par une scène d'introduction présentant l'actrice en poupée parfaite et adulte (avec une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace). Bien que courte (elle ne dure qu'une minute), la vidéo à voir dans notre diaporama nous donne un aperçu de l'univers très coloré du long métrage. On peut aussi apercevoir dans la vidéo Ryan Gosling en Ken, Ncuti Gatwa mais aussi Simu Liu. Tous les deux joueront une version de Ken dans le film. Ça promet !

En tout cas, ce teaser a déferlé sur les réseaux et semble déjà 100% validé par les internautes. "C'est fou comment ça a l'air mieux que n'importe quel film du MCU" ; "Ça va être le meilleur film jamais fait" ; "Le film de l'année en approche" ; "Des Oscars pour tout le monde" ou encore "Je suis déjà obsédée" peut-on lire sous les tweets dévoilant le teaser. Et on n'a encore rien vu !

Le film Barbie reste encore assez mystérieux pour le moment, mais on sait qu'il suivra une Barbie jugée par assez parfaite qui va se retrouver plongée dans le monde réel. Côté casting, en plus de Margot Robbie, Ryan Gosling, Ncuti Gatwa et Simu Liu, on retrouvera aussi Emma Mackey, America Ferrera, Kate McKinnon, Will Ferrell, Emerald Fennell, Alexandra Shipp, Ritu Arya, Issa Rae ou encore Kingsley Ben-Adir.

Barbie, au cinéma le 19 juillet 2023.