Pirates des Caraïbes : le projet avec Margot Robbie abandonné, Jack Sparrow finalement de retour ?

Il y a deux ans, Disney faisait grincer quelques dents en annonçant son nouveau projet : après avoir dévoilé son envie de mettre Jack Sparrow à la retraite, le studio révélait qu'il était à l'inverse en train de préparer un nouveau projet Pirates des Caraïbes (une sorte de spin-off / reboot) porté et produit par Margot Robbie.

Margot Robbie ne jouera pas dans un reboot de Pirates des Caraïbes

Deux ans plus tard, et alors même que l'on avait un peu tous oublié cette idée, la comédienne vient de confesser qu'un tel projet était définitivement annulé. "Nous avions une idée que nous développions depuis un moment, de longues années, qui était d'avoir une histoire bien plus centrée sur les femmes, mais pas uniquement, et racontée d'une façon différente", a dans un premier temps contextualisé l'actrice auprès de Vanity Fair.

Or, alors que ce concept semblait plaire à tout le monde, "On trouvait que c'était vraiment très très cool", Margot Robbie a confié que Disney venait finalement de mettre son veto et de passer à autre chose, "J'imagine qu'ils ne veulent plus faire ça". Malheureusement, aucune justification n'a visiblement été apportée.

Disney prêt à faire revenir Jack Sparrow ?

Une surprise ? Oui et non. Si ce projet était effectivement à un stade avancé avec le recrutement de la scénariste Christina Hodson (Birds of Prey), Jerry Bruckheimer - producteur emblématique de la franchise, rappelait en mai dernier qu'un autre film était lui aussi en développement dans le même temps. Et à l'époque, à la question, "Est-ce que Johnny Depp [qui était en plein procès face à Amber Heard, ndlr] pourrait revenir ?", le producteur avait déclaré, "Pas pour le moment. Rien n'est encore décidé". Autrement dit, la porte n'était pas totalement annoncée comme fermée.

Six mois plus tard, Johnny Depp a remporté son procès pour diffamation et sa cote de popularité a de nouveau grimpé en flèche, en témoigne notamment sa récente participation historique au défilé de Rihanna. Aussi, il n'est pas idiot de penser que le producteur et Disney seraient désormais prêts à privilégier un sixième film Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow plutôt qu'un reboot, ce qui pourrait notamment permettre au studio de se réconcilier avec la star en lui offrant la possibilité de faire ses adieux (?) d'une belle façon à ce cultissime personnage.

Et cette hypothèse n'a rien d'un fantasme tiré par les cheveux. Il y a quelques jours, Jerry Bruckheimer a été aperçu dans la même chambre d'hôtel que Johnny Depp alors qu'il sortait d'un concert, et tous les deux se suivent désormais mutuellement sur Instagram, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Il se passe donc clairement quelque chose en coulisses, reste à savoir de quoi il s'agit...