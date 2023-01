C'est le plus gros flop de la carrière de Brad Pitt mais aussi son film préféré (et l'un des meilleurs)

Le film préféré de Brad Pitt est un parfait exemple de ces films qui sont qualifiés d'échecs mais qui sont adorés par les acteurs. Le célèbre acteur, a remporté son premier Oscar pour son rôle dans Once Upon a Time in... Hollywood mais qui avait déjà dans sa carrière une liste énorme de succès. Il s'est confié sur ce qu'il considère être le meilleur film de sa carrière, mais, comme il n'hésite pas l'avouer, c'est aussi le plus gros flop au box-office dans lequel il a joué.

Un film qui date de 2007

"Mon film préféré est le film qui a le moins marché de tout ce que j'ai fait : L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford", a-t-il déclaré dans une célèbre interview accordée à GQ Style en 2017 dans laquelle il s'est complètement ouvert. Le film est sorti en 2007, à l'époque, il n'avait pas encore joué dans le film qui lui a donné un Oscar. Depuis, il a joué dans des films adorés par le public, comme Bullet Train, mais ce n'est pas impossible de penser que le top des films préférés de Brad Pitt n'a pas beaucoup changé.

"Si je pense que quelque chose en vaut la peine, je sais que cela doit être rentable à l'avenir", a-t-il expliqué.

"Il y a des moments où je deviens vraiment cynique. Je passe beaucoup de temps à créer, et même dans cette folie de création dans laquelle je suis en ce moment, j'ai des jours où tout finit à la poubelle, de toute façon : quelle est la motivation ?", finit-il par répondre à propos de sa passion pour l'interprétation.

Un bon accueil par les critiques

Réalisé par Andrew Dominik, qui fait parler de lui avec le film Blonde dans lequel Ana de Armas joue Marilyn Monroe, L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford est un western, adapté du roman de Ron Hansen. Il revisite le mythe du célèbre tireur Jesse James, joué par l'acteur au salaire fou. Le public découvre le tireur américain à un moment de sa vie où 'une énorme somme d'argent lui est demandée et qu'il est prêt à prendre sa retraite. Cependant, il va quand même effectuer un dernier vol.

Avec une note de 4/10 donnée par la presse et 3,7/10 par le public sur Allociné, le film a été qualifié par beaucoup comme étant l'un des meilleurs "westerns" de ces derniers temps. Il a même valu à Casey Affleck une nomination aux Oscars pour son travail. Le film, produit par Brad Pitt lui-même, a fait un flop au box-office, avec de seulement 15 millions de dollars de recette alors qu'il en a coûté 30 millions. Il faut croire que les westerns ne sont plus appréciés.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.