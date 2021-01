Outlander saison 6 : Sam Heughan tease des changements chez Jamie

Prévu pour débuter en mai dernier, juste après la diffusion du final de la saison 5, le tournage de la saison 6 de Outlander a dû être repoussé à cause de la Covid-19. Après des mois d'attente, les acteurs vont bientôt se retrouver puisque le lancement de la production doit avoir lieu au début de l'année 2021. Mais la crise sanitaire actuelle en Angleterre est loin d'avancer les choses...

Des changements pour Jamie dans la saison 6 de Outlander

La saison 6 de Outlander adaptera le sixième roman de la saga littéraire de Diana Gabaldon, La Neige et la Cendre, publié en 2006 en France. De nouveaux épisodes qui vont peut-être surprendre les fans de Jamie Fraser si on en croit Sam Heughan. L'acteur qui avait révélé en avril dernier être harcelé par des internautes s'est confié sur ce qui attend son personnage, histoire de nous faire patienter avant de pouvoir voir les épisodes. "Il y aura des choses qui vont vous surprendre. Chaque saison, chaque épisode il y a toujours quelque chose d'inattendu. Et moi, je me dis : 'Ok, voilà ce que fait Jamie. C'est cette personne qu'il est'. Cette saison, de ce que j'ai pu lire des scripts, je suis très excité car je pense qu'on va voir un côté de Jamie que l'on a jamais vu auparavant" a teasé l'acteur dans une interview donnée à Parade.

Sam Heughan parle du protocole mis en place

A cause du coronavirus, la production de Outlander va devoir mettre en place un nouveau protocole sanitaire, d'autant plus que Sam Heughan et Caitriona Balfe doivent régulièrement tourner des scènes de sexe. A ce sujet, l'acteur a expliqué que l'équipe devrait se confiner durant le tournage. "Que ce soit une scène intime ou une scène normale, nous sommes en contact les uns avec les autres donc je pense qu'on va créer une petite bulle. Pas seulement les acteurs mais aussi notre équipe comme le maquillage et la coiffure (...) Je sais qu'il y aura des règles strictes pour que nous soyons en sécurité. Nous allons être testés, nous allons porter des masques, ce sera vraiment un endroit très sécurisé" a-t-il assuré.

Sam Heughan sera également prochainement au programme de la série documentaire Men in Kilts : A Road Trip with Sam and Graham. L'interprète de Jamie et Graham McTavish, qui jouait Dougal MacKenzie dans Outlander, ont tourné ce road-trip en Ecosse et le show sera diffusé à partir du 14 février sur la chaîne Starz. De quoi nous faire patienter avant la suite de la série.