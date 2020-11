Outlander saison 6 : le tournage prévu pas avant 2021 ? Sam Heughan confirme

"Nous sommes très excités" a ajouté Sam Heughan, impatient de retrouver Caitriona Balfe (Claire), Sophie Skelton (Brianna) ou encore Richard Rankin (Roger) pour tourner la suite d'Outlander. "Nous sommes en train de nous préparer à retourner au travail, nous sommes prêts" a-t-il assuré, "avec un peu de chance, tout va revenir à la normale et nous allons trouver des moyens de travailler" malgré la Covid-19. La star avait déjà précisé à This Morning que le tournage serait bientôt lancé : "Nous avons essayé les costumes, nous avons les scripts, on y arrive".

Sam Heughan tease la saison 6

L'Express anglais a tenté d'en savoir davantage sur la saison 6 de la série basée sur les romans Le Chardon et le Tartan écrits par Diana Gabaldon. "Je pourrais vous le dire mais il faudrait que je vous tue" a lancé Sam Heughan en guise de réponse, histoire de taquiner. "Non, nous ne recevons que des scripts pour le moment. Je pense donc avoir lu les quatre premiers, et c'est tout ce que je vais vous dire" a-t-il ajouté.

Comme il l'a expliqué à GMA3, "Outlander m'a permis de rentrer à la maison et de retomber amoureux de mon pays". Et c'est en Ecosse que devrait retourner l'intrigue d'après les rumeurs, après le passage des Fraser en Caroline du Nord, aux Etats-Unis, dans les saisons 4 et 5.