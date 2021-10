Outlander saison 6 : la première bande-annonce entre guerre et sexe, la date de sortie teasée

Le trailer d'Outlander saison 6 promet encore des rebondissements

La saison 6 d'Outlander, basée sur A Breath of Snow and Ashes (La neige et la cendre en VF), le 6ème livre de la saga signée Diana Gabaldon, arrive bientôt. L'occasion de retrouver ENFIN Claire (Caitriona Balfe), Jamie (Sam Heughan), Brianna (Sophie Skelton) ou encore Roger (Richard Rankin). C'est lors du New York Comic Con ce week-end que STARZ a dévoilé le trailer de cette nouvelle saison très attendue. Après des premières images de la suite dévoilées, ce trailer nous montre Fraser's Ridge. Alors que les personnages semblent aller mieux malgré les épreuves de la saison 5, la Révolution américaine se prépare. Claire, visiblement tendue et inquiète lance : "Ça commence", "une tempête. La guerre".

Et les scènes de sexe semblent encore présentes dans cette saison 6, notamment entre Claire et Jamie, malgré la pandémie de Covid-19. Matthew B. Roberts, le showrunner d'Outlander, avait d'ailleurs assuré à Elle que les équipes sur le tournage ont respecté les gestes barrières et ont tous été testés plusieurs fois pour pouvoir continuer à tourner des scènes de sexe. "Je ne voulais pas que nous changions quoi que ce soit à l'histoire à cause du Covid. On a beaucoup de scènes intimes dans cette série - c'est notre routine" avait-il expliqué.