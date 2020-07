Outlander saison 6 : Jamie va-t-il voyager dans le temps ? L'auteure répond

Même si Outlander n'est plus diffusée actuellement, de nombreux fans se posent des questions sur la suite de la série avec Sam Heughan et Caitriona Balfe, et notamment sur la saison 6 dont le tournage a été repoussé à cause de la pandémie de Coronavirus. L'une des questions récurrentes des internautes concerne Jamie Fraser et sa capacité à... voyager dans le temps. Le mari de Claire va-t-il un jour se rendre dans le futur ? L'auteure des romans, Diana Gabaldon, a répondu à cette question.