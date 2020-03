Outlander saison 5 : la mort de (SPOILER) expliquée par l'auteure

"Il n'avait pas le choix"

Contrairement à de nombreux personnages, le Lieutenant Knox n'existe pas dans les romans de Diana Gabaldon qui ont inspiré Outlander. Mais l'auteure qui est consultante sur la série a évoqué dans une interview le geste drastique de Jamie : pour elle, le héros joué par Sam Heughan n'avait simplement pas le choix de tuer Knox afin de se protéger. "Jamie a une aventure assez spéciale avec la milice, il essaie de marcher sur cette ligne entre ne pas être déclaré traître et ne pas laisser son parrain être pendu. Mais quand on le pousse, il doit répondre. On peut dire qu'il n'a pas vraiment le choix car dès que Knox lit cette liste, il est démasqué" a-t-elle confié à Parade.

Mais ce n'est pas tout, selon Diana Gabaldon, Jamie n'a pas seulement voulu se protéger lui-même mais aussi protéger encore Murtagh. "Il a une raison personnelle de tuer Knox ou plutôt deux (...) Il pourrait être révélé comme traître (avec les implications pour sa propriété et sa famille mais aussi sa vie et sa liberté) et son parrain est soudainement au coeur d'un danger encore plus important" confie Diana Gabaldon qui ajoute que ce meurtre était une "nécessité". Jamie va-t-il devoir commettre d'autres crimes pour protéger Murtagh ? Réponse dans la suite de la saison 5 !