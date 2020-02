Outlander saison 5 : Sophie Skelton (Brianna) réagit à la grosse révélation de l'épisode 1

Ils sont ENFIN de retour ! Après plus d'un an d'attente, Outlander revient pour sa saison 5, disponible en US+24 sur Netflix en France. L'épisode 1, mis en ligne ce week-end, était à la fois émouvant et inquiétant : Brianna (Sophie Skelton) épousait Roger (Richard Rankin) et Jamie (Sam Heughan) se préparait à la guerre. Mais le mariage de la jeune Fraser ne s'est pas exactement déroulé comme elle s'y attendait.

Stephen Bonnett est toujours en vie

Au détour d'une conversation entre son père et Lord John Grey (David Berry), Brianna découvrait que Stephen Bonnett (Ed Speleers) était toujours en vie. Dans la saison 4 de Outlander, le voleur a violé la jeune femme il était emprisonné en même temps que Murtagh (Duncan Lacroix) et Brianna, qui était enceinte, lui faisait face. Alors qu'il semblait être sur le point de s'échapper, la prison explosait. Les lecteurs assidus des livres de Diana Gabaldon se doutaient bien que Stephen Bonnett pouvait être toujours en vie : dans le quatrième roman, il s'en sortait et une productrice de la série s'était expliqué sur cette grosse différence.

Sophie Skelton réagit

Cette nouvelle a évidemment choqué Brianna même si elle ne l'a pas forcément montré à ses proches. "Bree est un personnage très fort. Elle n'est pas hystérique. Elle ne va jamais partir en courant, en hurlant, en pleurant sur ce retour. Je sais que c'est toujours dans un coin de sa tête. Mais évidemment, elle a son bébé et elle essaie d'être forte devant sa famille" a expliqué Sophie Skelton à The Hollywood Reporter. Le site explique que la jeune maman fera de nombreux cauchemars et que l'absence de Roger, qui a rejoint la milice de Jamie, va compliquer les choses. "Roger va beaucoup partir cette saison et Brianna est seule donc il y a de la peur. Après leur rencontre dans la saison 4, elle sait que Bonnett est intéressé par le petit Jemmy. Apprendre qu'il est en vie, ce n'est plus que du stress post-traumatique, c'est aussi du danger car il peut revenir pour son enfant ou lui faire du mal" ajoute l'actrice.

Cependant, ce possible retour ne devrait pas mettre en péril le couple de Roger et Brianna. "Leur relation est meilleure, ils sont plus fiables. Ils communiquent mieux. Ils se soutiennent l'un l'autre et sont un couple solide mais il y a encore des moments d'instabilité et ils vont évidemment avoir des disputes cette saison" a expliqué Sophie Skelton.

La saison 5 de Outlander continue tous les lundis sur Netflix.