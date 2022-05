Oussekine sur Disney+ : pourquoi il ne faut pas manquer cette série bouleversante et nécessaire

Une série inspirée de faits réels nécessaire

Aujourd'hui, tout le monde ou presque connaît l'histoire tragique de George Floyd, mort lors d'une intervention policière en 2020 aux Etats-Unis. Son décès avait provoqué une vague de contestation dans le monde entier et lancé le mouvement Black Lives Matter. Mais saviez-vous qu'une affaire similaire a secoué la France dans les années 80 ? Avec Oussekine, série créée par Antoine Chevrollier, Disney+ met en lumière cette affaire oubliée ou méconnue. Les faits ont eu lieu en 1986 mais l'histoire nous touche en plein coeur.

D'abord l'histoire de Malik (Sayyid El Alami), battu à mort par des policiers alors qu'il rentrait d'un concert. Mais aussi l'histoire de sa famille. A travers ses quatre épisodes, Oussekine s'intéresse en grande partie à cette famille meurtrie et à la façon dont ils ont vécu "l'après", des heures suivant le décès de Malik au procès qui a eu lieu des années plus tard. Une série qui retrace aussi le racisme et le raz-de-marée médiatique auxquels ses frères Mohamed (Tewki Jallab) et Ben Amar (Malek Lamraoui), ses soeurs Sarah (Mouna Soualem) et Fatna (Naidra Ayadi) ainsi que sa mère Aïcha (Hiam Abbass) ont fait face à l'époque. Portée par des acteurs brillants et touchants, Oussekine émeut tant qu'elle instruit.

Bouleversante, glaçante et même révoltante parfois, Oussekine est une série nécessaire, un travail de mémoire centré sur une affaire trop souvent oubliée. L'occasion aussi d'éveiller les consciences des plus jeunes et d'informer. Jusqu'à présent, l'histoire de Malik Oussekine n'avait jamais été portée à l'écran. Ce sera finalement doublement le cas en 2022 puisqu'en plus de la série de Disney+, cette affaire sera au coeur du film Nos frangins de Rachid Bouchareb, présenté au prochain Festival de Cannes.