One Punch Man en live-action : l'adaptation américaine avance enfin, nouvelle info dévoilée

Saitama bientôt au cinéma

Si le Japon est le pays des mangas et anime, les USA sont en revanche connus pour leurs adaptations de ces oeuvres en live-action (que ce soit en bien ou non). Ainsi, tandis que Netflix s'apprête à dévoiler sa version de Cowboy Bebop et que Amazon Prime Video prépare sa propre série The Promised Neverland, Hollywood a de son côté pour ambition de porter les aventures de Saitama sur grand écran.

Oui, ce n'est pas une blague, One Punch Man - le cultissime manga de ONE, dont la saison 3 de l'anime se fait toujours attendre du côté des fans, se retrouve aujourd'hui au centre d'un projet d'adaptation cinématographique lancé par Sony Pictures. Une surprise ? Pas tant que ça. A l'instar de My Hero Academia, cette histoire possède une légère ambiance façon comics, un genre adoré des Américains, et son univers est plus facile à mettre en scène que One Piece par exemple.

Un réalisateur trouvé pour One Punch Man ?

Et visiblement, alors que l'annonce de ce projet a été faite il y a déjà un an et demi, la production serait enfin pleinement enclenchée. Là où c'est le duo Scott Rosenberg et Jeff Pinkner qui aurait été choisi pour écrire ce film (déjà à l'origine de Venom en 2018), on apprend aujourd'hui que c'est Jake Kasdan qui serait désormais associé à cette adaptation afin de passer derrière la caméra.

De qui s'agit-il ? D'un réalisateur très demandé en ce moment. Et pour cause, il est à l'origine de deux gros succès ces dernières années au cinéma avec Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017) et Jumanji : Next Level (2019). Pour l'heure, le cinéaste ne serait qu'à l'étape des discussions, mais ce choix serait donc cohérent puisqu'il connait déjà la maison Sony et est un habitué des blockbusters aux gros budgets. Rassurant !

Par ailleurs, c'est le nom d'Henry Golding - acteur vu dans les films Crazy Rich Asians et The Gentlemen, qui est régulièrement cité depuis l'an passé pour incarner Saitama. Une rumeur jamais confirmée à ce jour, mais qui ne serait là aussi pas étonnante. Déjà à l'aise avec les séquences de combat, comme il nous l'a prouvé à travers le film Snake Eyes sorti cette année dans les salles obscures, il n'aurait pas besoin d'une trop grande préparation pour nous en mettre plein les yeux à l'écran. Surtout, il est à la fois connu mais pas trop, ce qui ne gâcherait pas cette incarnation de ce chauve pas comme les autres. A suivre.