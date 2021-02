One Piece Party annulé : la Shueisha annonce la fin du manga

One Piece - l'oeuvre de Eiichiro Oda, ne devrait pas s'arrêter avant 5 ans au Japon, mais la Shueisha commence déjà à préparer les fans à la fin prochaine de cet univers. Et pour cause, One Piece Party - le spin-off humoristique signé Ei Andô, lancé en 2014, vient d'être annulé par le célèbre éditeur.

La fête s'arrête pour One Piece Party

Ainsi, c'est ce mardi 2 février 2021 que le site Shonen Jump+ - qui publie notamment la seconde partie du manga Chainsaw Man, a mis en ligne le tout dernier chapitre de OP Party (à découvrir ici !). De même, il a déjà été annoncé que le 7ème tome (qui sera donc le dernier) sera publié dans la foulée dans toutes les librairies japonaises à partir du jeudi 4 février. Vous pouvez déjà découvrir sa couverture ci-dessous.

Bien évidemment, One Piece Party n'a jamais eu l'aura, ni le succès du manga original. Néanmoins, ce projet dérivé a toujours bénéficié de sa propre fan-base. Malgré des dessins parfois critiqués (ce qui est pourtant le propre d'une version SD), les textes et l'humour d'Ei Andô ont régulièrement fait le bonheur du public. Autant dire que cette annulation ne fait pas beaucoup d'heureux.

Concernant la France, aucune date de sortie n'est encore connue. Mais quand on sait que le Tome 6 a été publié par Glénat le 6 janvier dernier, près d'un an après sa sortie au Japon, on se doute qu'il faudra se montrer patient.