One Piece : le manga aurait pu ne jamais exister à cause... de Slam Dunk

Depuis 23 ans, Luffy et son équipage vivent des aventures incroyables et nous font vivre des émotions puissantes, que ce soit à travers le manga d'Eiichiro Oda ou son adaptation en anime signée la Toei Animation. Pourtant, aussi fou que cela puisse paraître, One Piece aurait pu ne jamais exister.

L'incroyable révélation d'Eiichiro Oda

Dans une précédente interview du mangaka retrouvée par quelques fans, on y apprend effectivement que l'existence de cette oeuvre n'est finalement dû qu'à un improbable concours de circonstances. Face à l'auteur Takehiko Inoue (le papa du cultissime manga Slam Dunk), également présent ce jour-là, Eiichiro Oda a tout simplement confié, "J'avais demandé à mon éditeur de me laisser devenir un assistant dans votre studio. Mais il m'avait simplement répondu, 'Il n'y a pas vraiment de places' et ça m'avait véritablement frustré".

Aussi, le créateur de One Piece l'a ensuite confié, c'est de cet échec que sont nés nos pirates préférés, "Si j'avais été accepté dans votre studio, cela aurait probablement changé complètement ma destiné. De beaucoup de façons, ça a surement été le tournant de ma carrière".

Bien évidemment, rien ne dit qu'Eiichiro Oda n'aurait pas tenté d'écrire One Piece après son expérience auprès de Takehiko Inoue, mais nul doute que le résultat n'aurait jamais été pareil. Un monde sans un chapeau de paille ultra badass ? On en tremble rien que d'y penser.