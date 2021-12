One Piece bientôt plus fort qu'Harry Potter : Eiichiro Oda va battre le record fou de J.K. Rowling

24 ans après ses débuts au Japon, le succès du manga One Piece n'est plus à prouver. Et avec la prochaine série live-action de Netflix adaptée de cette oeuvre emblématique, il ne fait aucun doute que les aventures de Luffy rencontreront même de nouveaux fans. Une bonne nouvelle pour Eiichiro Oda puisque cela devrait lui permettre d'entrer un peu plus dans l'histoire de la pop-culture.

Le record d'Harry Potter menacé par One Piece

Tandis que le mangaka a récemment confirmé que son histoire était entrée dans sa phase finale, One Piece s'apprête tout simplement à chiper le record de ventes d'Harry Potter. A ce jour, la cultissime saga littéraire de J.K. Rowling s'est en effet vendue à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde (uniquement pour les 7 premiers romans), ce qui signifie que près d'une personne sur quinze sur Terre possède un livre.

Un succès exceptionnel qui permet ainsi à Harry Potter de détenir le titre de la série littéraire la plus vendue dans le monde, mais qui ne devrait plus résister bien longtemps à l'assaut de l'équipage du Chapeau de Paille. Tandis que One Piece vient de célébrer la sortie de son Tome 100 et qu'Eiichiro Oda ne visualise pas la fin avant encore 4 ou 5 ans, le manga n'a jamais été aussi proche de lui ravir ce record.

Luffy prêt à battre le sorcier à lunettes dès 2021 ?

D'après les informations officielles, ce sont près de 490 millions de tomes de One Piece qui ont déjà été vendus en l'espace de 24 ans. Autrement dit, même si Harry Potter continue de se vendre régulièrement, il n'y a plus que 10 millions d'exemplaires d'écart entre les deux sagas (sachant que les chiffres totaux de 2021 ne sont pas encore connus). Or, quand on sait qu'il n'a fallu qu'une semaine au Tome 100 pour s'écouler à 1 173 000 exemplaires, uniquement au Japon, on se doute que ce retard va être très rapidement comblé.

A ce sujet, selon un Internaute qui a minutieusement analysé les chiffres de ventes du manga depuis ses débuts (voir ici), Eiichiro Oda pourrait même atteindre le cap des 500 millions d'exemplaires... d'ici la fin de l'année. Et dans le cas contraire, il estime que ça se fera très rapidement en 2022 avec possiblement 6,57 millions de ventes à venir pour les trois prochains tomes, auxquelles s'ajouteront les ventes des tomes précédents.

Luffy n'a toujours pas trouvé son trésor, mais ce record est bien plus cool que tout ce qu'a pu laisser Gol D. Roger.