On sait ce qui va remplacer Plus belle la vie après la fin de la série et c'est décevant

Dans une poignée de jours, c'est une page de la télévision qui va se tourner. Le 18 novembre 2022, France 3 diffusera le dernier épisode de Plus belle la vie après plus de 18 ans de bons et loyaux services. La fin d'une aventure qui brise déjà le coeur de nombreux fans (malgré la promesse d'une conclusion sous forme de happy ending), mais qui pose également une question : qu'est-ce qui va succéder à la fiction quotidienne ensuite ?

La remplaçante de Plus belle la vie connue...

Bonne nouvelle, on a déjà la réponse. Mauvaise nouvelle, ça n'aura absolument rien à voir avec ce que pouvaient proposer les personnages du Mistral. Aussi, les dirigeants de France Télévisions - probablement conscients de la concurrence féroce et déjà bien installée ailleurs (Demain nous appartient, Un si grand soleil) n'ont (pour le moment ?) pas fait le choix de remplacer PBLV par une autre série.

Selon les informations de Puremédias, c'est donc l'émission Cuisine Ouverte qui a été choisie pour prendre sa place dès le lundi 21 novembre 2022. De quoi s'agit-il ? Habituellement diffusé tous les samedis, ce programme animé par le chef Mory Sacko (une étoile au Guide Michelin) "met à l'honneur l'héritage et la diversité de la cuisine française à travers un échange amical et inventif entre une cuisine de nos terroirs et une cuisine ouverte aux influences du monde". Petit twist un peu frustrant : les numéros proposés en semaine seront des rediffusions de ce qui a déjà été diffusé depuis près de deux ans. Seule l'émission du samedi restera inédite.

... un changement annoncé comme temporaire

Un concept très éloigné des drames sociétaux portés par Boher, Estelle, Blanche, Thomas & cie, qui devrait cette fois-ci ouvrir l'appétit des téléspectateurs. A noter que la diffusion de Cuisine Ouverte débutera à 20h05 (contre 20h20 pour PBLV). Par la suite, c'est la météo qui sera diffusée à 20h35 et l'émission Tout le sport à 20h45.

Enfin, comme cela avait déjà été teasé auparavant, la grille des programmes évoluera une nouvelle fois dans les prochains mois puisque Cuisine Ouverte est destinée à être remplacée par "une nouvelle émission quotidienne dédiée aux Jeux olympiques 2024 qui prendra place dans la case avec Carole Gaessler".