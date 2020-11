Olivier Giroud papa pour la 4ème fois, le prénom de sa fille dévoilé

Olivier Giroud à nouveau papa

Le 7 octobre 2020, Olivier Giroud avait deux bonnes raisons de célébrer ses buts marqués avec les Bleus contre l'Ukraine. La première : il venait de passer le cap des 100 sélections en Equipe de France. La deuxième, c'était l'occasion pour lui d'annoncer l'arrivée imminente d'un quatrième enfant au sein de sa famille.

Un mois et demi plus tard, le bébé est enfin arrivé. Le 18 novembre 2020 (au lendemain d'une nouvelle très grosse performance de l'attaquant avec l'EDF contre la Suède), Jennifer Giroud - la femme du footballeur, a en effet donné naissance à une petite fille. Et comme il l'a révélé auprès de l'émission Téléfoot ce dimanche 22 novembre, après Jade (7 ans), Evan (4 ans) et Aaron (2 ans), c'est une petite Aria qui vient désormais compléter le bonheur du couple.

Un indice sur son futur ?

Un nouveau rôle qu'il prend déjà très à coeur (voir la photo ci-dessous) et qui devrait peser sur la suite de sa carrière. Actuellement peu utilisé par son coach à Chelsea, Olivier Giroud pourrait être obligé de se trouver un nouveau club cet hiver afin d'espérer garder sa place en Equipe de France en vue de l'Euro 2021. Or, avec un nouveau bébé à la maison, l'attaquant pourrait ne pas avoir envie de déménager trop loin (exit donc les championnats à l'étranger ?) et pourrait donc se contenter d'un nouveau club en Angleterre et plus particulièrement à Londres où il réside déjà (West Ham, Tottenham, Fulham, Crystal Palace...).

Peu importe les moqueries de Karim Benzema à son sujet, entre les records avec l'Equipe de France, sa belle fin de saison dernière avec Chelsea et désormais ce nouvel enfant, Olivier Giroud a finalement vécu une année 2020 mémorable. Y en a qui ont de la chance...