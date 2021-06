Olivia Rodrigo avoue : "Je bloque toujours mes ex" et se confie sur ses ruptures (interview)

Match ou Next, stalker son ex sur les réseaux ? "Je ne conseille pas. C'est quelque chose qui vous rend triste et peu sûr(e) de vous sur Instagram" a répondu Olivia Rodrigo, "Je les bloque toujours pour ne pas les voir tous les jours et faire en sorte de les enlever de sa tête". Les fans penseront donc forcément à son supposé ex Joshua Bassett, qui joue Ricky dans High School Musical : La Comédie musicale, la série. D'autant plus qu'Olivia Rodrigo et Joshua Bassett se seraient clashés en chansons d'après de nombreux fans, qui voyaient dans les paroles de leurs morceaux des références au couple qu'ils auraient formé (ils n'ont jamais démenti ou confirmé avoir été ensemble).

L'actrice et chanteuse a aussi déconseillé à ses fans de larguer quelqu'un par texto. "Ce n'est jamais bon, c'est toujours tellement blessant. Vous devez juste rompre en personne, même si c'est dur, ou au moins par téléphone" a précisé Olivia Rodrigo.

Si la star se remet en couple, elle ne montrera pas son copain : "Ce n'est pas vraiment mon truc"

Et brûler les photos d'un(e) ex, est-ce qu'Olivia Rodrigo valide l'idée ? "Ça dépend de l'ex" nous a-t-elle déclaré en riant. "J'ai définitivement dû passer par des expériences de purification en quelque sorte après une rupture" a-t-elle avoué, "C'est très dur de se débarrasser des affaires de l'autre qui était dans votre chambre et des choses comme ça". L'artiste a précisé : "Vous pouvez les brûler si ça vous aide à vous sentir mieux, vous pouvez à 100%. C'est une partie importante du processus de deuil de la relation, et je soutiens ça".

En revanche, pas question d'afficher son couple sur les réseaux. "C'est une question intéressante" a-t-elle expliqué, et même si elle a tenu à indique que chacun fait comme il souhaite, elle de son côté ne le ferait "probablement pas". Montrer son mec à ses abonnés, "ce n'est pas vraiment mon truc". "En plus si vous vous séparez vous allez devoir enlever les posts et tout ça" a-t-elle ajouté, "Après qui sait ? Je n'ai pas été dans beaucoup de relations dans ma vie".