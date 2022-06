Olivia Gayat (Familles nombreuses) : Soukdavone trompée par Olivier, leur fille s'exprime

Familles nombreuses, la vie en XXL : Olivia Gayat parle de l'infidélité de son père

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, on peut suivre le quotidien de plusieurs tribus. Et qui dit famille, dit forcément des hauts mais aussi des bas. Olivier Gayat avait trompé Soukdavone Gayat. Leur fille, Olivia Gayat (dont le salaire d'influenceuse est énorme, même son père était choqué par l'argent qu'elle gagne), a évoqué la tromperie. Dans sa story Instagram ce 13 juin 2022, elle a en effet été questionnée à ce sujet par un(e) internaute qui lui a demandé : "Comment vis-tu les rumeurs d'infidélité et séparation de tes parents ?".

Et Olivia Gayat, qui s'est elle-même mariée et est devenue maman d'un fils prénommé Kayden, a répondu en toute franchise : "Comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Ça a été le cas pour mes parents qui ont clairement assumé. Moi, perso, je n'ai pas de raison de mal le vivre. Ce sont leurs histoires et surtout, ça arrive à tout le monde. (Par contre, cette histoire commence à dater, il faudrait passer à autre chose)".