Ocean's 8 : cette actrice a utilisé un moyen totalement improbable pour stalker ses co-stars du film

Sur le papier, Ocean's 8 a de quoi faire rêver. Après 5 années passées en prison à planifier son nouveau plan, Debbie Ocean (Sandra Bullock) compte bien rendre hommage à son frère en perpétrant un casse aussi audacieux qu'impossible. Le butin tant convoité est un collier en diamants d'une valeur de 150 millions de dollars qui devrait retenir l'attention au cours du Met Gala, l'événement de l'année. Un plan en béton armé que Debbie Ocean doit suivre à la lettre avec son équipe de choc sans commettre la moindre erreur. Ca vous tente ? Voici en plus 3 bonnes raisons de (re)voir Ocean's 8.

Un casting 100% féminin composé de Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna ou encore Helena Bonham Carter. Comme partout, bien que les co-stars s'assemblent bien à l'écran, en coulisses, l'ambiance peut être très différente. Ce n'est pas cette actrice des Frères Scott qui a balancé sur le comportement déplacé du créateur de la série qui dira le contraire !

Des tensions dans le casting ?

Mais qu'en est-il vraiment du côté du casting d'Ocean's 8 ? A en croire les rumeurs, les actrices ne pouvaient pas se saquer. "Les gens s'attendaient à ce que nous ne nous entendions pas", avait alors confié Sandra Bullock sur le plateau de Graham Norton peu avant la sortie du film. "Mon publiciste a reçu un e-mail d'un tabloïd disant qu'ils avaient entendu dire que je ne m'entendais pas avec tout le monde sur le plateau et je l'ai vraiment pris personnellement jusqu'à ce que je découvre que chacune de nous avait reçu exactement le même e-mail". Selon elle, "tout le monde voulait qu'on s'arrache les cheveux, mais ce n'est tout simplement pas vrai". Aucune tension à déplorer !

Rihanna très appréciée par ses co-stars

L'une des stars du film est incontestablement Rihanna. Visiblement, la chanteuse reconvertie en actrice a fait une très bonne impression auprès de ses camarades. "C'est une déesse belle, sexy, puissante et intelligente", a déclaré Sandra Bullock. Anne Hathaway ne s'est elle non plus pas retenue pour lui faire des compliments. "La chose que j'aime chez elle : quand je deviens nerveuse parfois à cause du silence, je peux lutter et essayer de remplir l'espace. Et elle ne le sent pas. C'est une vraie reine de cette façon. Elle occupe cet espace, et puis quand elle a quelque chose à dire, elle le dit".

Helena Bonham Carter a eu recours à l'astrologie

Helena Bonham Carter qui campe le rôle de Rose a fait une révélation très surprenante. S'adressant à Graham Norton, l'actrice a confié avoir eu recours à l'astrologie pour se renseigner en amont sur ses co-stars. "J'ai fait de l'astrologie. J'ai découvert l'anniversaire de tout le monde et je savais avec qui je m'entendrais".

"Je ne me suis pas laissée influencer à propos de qui que ce soit à l'avance, mais je voulais juste savoir dans quoi je m'embarquais. Cela peut être très utile". Une confidence qui ne manquera pas d'étonner les fans du film.