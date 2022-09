"Elle va juste nous présenter son nouveau gloss", Rihanna au concert du Super Bowl 2023, les internautes se moquent déjà

Après un concert qui a titillé la nostalgie de tous les fans de rap en 2022, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII - qui sera organisé le 12 février 2023 aux USA, laissera de son côté la place à un véritable miracle. Et pour cause, comme vient de l'annoncer la NFL, c'est Rihanna qui a cette fois-ci été choisie pour faire le show.

Rihanna de retour pour... le Super Bowl

Un événement aussi inattendu qu'étonnant puisque, si la récente maman d'un petit garçon ne s'est jamais vraiment éloignée de son public (on a pu la voir au cinéma, dans des séries et elle a lancé plusieurs produits de beauté et de lingerie avec sa marque Fenty Beauty ces dernières années), la musique semble à l'inverse avoir pris une place secondaire dans sa vie.

Là où l'artiste de 34 ans avait dévoilé 8 albums entre 2005 et 2016, cela fait désormais six ans que ses fans attendent avec espoir (et lassitude) la sortie de "R9", un nouvel opus qu'elle tease pourtant depuis déjà 2017 et qu'elle était même censée enregistrer en studio en 2019 d'après ses propres dires.

Les internautes se moquent d'un tel comeback

Aussi, bien que l'annonce de sa présence au concert du Super Bowl enchante le monde entier aujourd'hui, qui a hâte de retrouver la petite génie du dancehall et RnB, de nombreux internautes n'ont également pas manqué de se moquer d'un tel choix. Certains doutent de ses capacités de show girl après tant d'années en retrait, quand d'autres la suspectent de préparer un énorme coup marketing pour Fenty Beauty.

"Rihanna, elle va commencer le Super Bowl par 'What's My Name' vu qu'on l'a tous oubliée" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme, "Rihanna quand elle a découvert que c'était pas une conférence sur Fenty Beauty au Super Bowl mais qu'elle devait chanter", ou encore "Rihanna qui voit nos tweets sur le Super Bowl alors qu'elle va juste nous présenter son nouveau gloss". Oui, ça pique, mais c'est un peu justifié.