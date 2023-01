"J'étais très mal à l'aise" : une actrice des Frères Scott dévoile le comportement inapproprié du créateur de la série

De 2003 à 2012, Les Frères Scott ont cartonné sur nos petits écrans et ont rassemblé une grande communauté de fans. Malheureusement, dans les coulisses, l'ambiance était totalement différente et même très malsaine. En 2020 lors d'un échange avec Ashley Graham, Sophia Bush (Brooke Davis dans la série) dénonçait les méthodes de Mark Schwahn, le créateur du show, ainsi que les violences psychologiques subies sur le tournage.

"Je me souviens que mon boss n'arrêtait pas d'écrire des scènes où je devais être en sous-vêtements. Et je lui disais : 'Je ne fais pas ça, c'est inapproprié. Je ne pense pas que ce soit ce que nous devrions apprendre à faire à des filles de 16 ans, et à rechercher la validation de cette manière". Mark Schwahn lui avait alors répondu qu'elle n'avait pas 16 ans. "Mais je joue une fille de 16 ans, et si tu veux tellement que quelqu'un le fasse, trouve quelqu'un d'autre pour le faire", avait-elle à son tour lancé. "Et il m'a littéralement lancé, 'Eh bien, tu es celle qui a la putain de grosse poitrine que tout le monde veut voir'". Classe.

Elisabeth Harnois victime d'un comportement irrespectueux

Une mauvaise ambiance confirmée par Elisabeth Harnois qui incarnait quant à elle le personnage de Shelly Simon durant la saison 4. Invitée au micro du podcast Drama Queens ce lundi 30 janvier, la comédienne a évoqué l'attitude du créateur des Frères Scott. "Recevoir l'appel, j'étais enthousiaste. Arrivée sur place, j'étais enthousiaste. Puis j'ai dû dîner avec mon boss et cela s'est fini avec sa demande inappropriée de monter chez moi alors qu'il me déposait...juste pour boire un thé et continuer notre conversation, parce que nous avions, je cite, une bonne conversation sur le personnage".

"J'étais très mal à l'aise"

D'après Elisabeth Harnois, Mark Schwahn a rapidement pris ses aises une fois chez elle. "Je ne savais pas quoi dire alors j'ai répondu, 'Bien sûr'. J'étais très mal à l'aise. C'était vraiment ma toute première semaine, les tous premiers jours. Il a fini, sans me demander, par me masser les pieds. C'est à partir de ce moment-là que je suis devenue encore plus proche de mes co-stars féminines, parce que ça m'a fait comprendre bien plus de choses".

Tout de suite après cette mésaventure, l'actrice a mis les choses au clair avec celui qu'elle appelle son "boss". "C'est arrivé de façon rapide et je me suis dit, 'Ça ne se passera pas comme ça', et je l'ai mis à la porte. Il n'a pas été aussi répugnant que ça après cet incident. J'ai été très directe". Déjà accusé de harcèlement sexuel et d'abus, ce témoignage ne risque pas de redorer l'image de Mark Schwahn.