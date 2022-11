"Ils m'ont dit que j'étais trop grosse" : cette star des Frères Scott recalée d'un photoshoot dénudé

Si elle reste une série culte pour de nombreuses personnes, Les Frères Scott a en fait été un enfer à tourner pour les actrices. Depuis des années, Sophia Bush (Brooke), Hilarie Burton (Peyton) et Bethany Joy Lenz (Haley) font des révélations sur la misogynie et le sexisme qui régnait en coulisses. Toutes ces histoires sombres sont remontées à la surface après les révélations au sujet du créateur Mark Schwahn, qui été accusé d'harcèlement sexuel par de nombreuses collaboratrices, dont plusieurs actrices des Frères Scott.

Dans le podcast Drama Queens, les trois stars principales des Frères Scott ont fait plusieurs révélations sur des scènes dénudées inappropriées. "J'étais en train de pleurer. Je me disais : 'Je ne veux pas faire ça. C'est sale. J'ai l'impression qu'ils essaient de tout rendre sexuel'. Je me sentais comme une prostituée. C'était le premier moment où je me suis dit : 'J'embrasse quelqu'un pour de l'argent. Je suis payée pour faire ce genre de performance'" avait confié Hilarie Burton au sujet d'une scène d'amour avec Chad Michael Murray.

Ce photoshoot sexy a été un enfer pour Sophia Bush et Hilarie Burton

Dans un nouvel épisode de leur podcast, les trois actrices ont évoqué un photoshoot sexy pour le magazine Maxim. Hilarie Burton, Sophia Bush et Daneel Harris (Rachel) avaient posé devant l'objectif du photographe... contre leur volonté. "On nous a dit qu'on devait le faire. (...) Je leur ai dit : 'Si les filles veulent le faire, très bien. Je ne veux pas. Je me suis battue contre la sexualisation de Brooke que vous avez tenté de m'imposer, je ne veux pas le faire'. Ils m'ont répondu : 'Si tu ne fais pas cette couverture avec tes partenaires, on ne te laissera jamais faire de la promo, un film, un événement, on te gardera ici pour toujours'" a dévoilé l'actrice.

Hilarie Burton a dévoilé avoir elle aussi été forcée de prendre la pause, contre sa volonté. En plus de ça, Sophia Bush explique aussi que leurs corps ont été photoshoppés, ce qui est loin de lui avoir plu. "La moitié de mon c*l est parti. Une de mes jambes fait la moitié de sa taille." explique l'actrice.