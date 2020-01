NYX x Les Nouvelles aventures de Sabrina : une palette de maquillage lancée pour la saison 3

Avec NYX Cosmetics, Netflix s'assure ainsi de proposer du makeup cruelty-free et pas cher. Et côté design, la palette d'ombres à paupières inspirée du célèbre show envoie aussi du lourd : elle imite parfaitement le livre de sortilèges. Un petit côté magie qu'on adore !

Une palette pour choisir entre le bien et le mal

Mais que renferme cette palette aux allures de livre de sorcière ? Vous y retrouverez 30 ombres à paupières, 2 blushs et 1 highlighter. De quoi vous faire un makeup complet ! Quant aux coloris, vous aurez aussi bien des couleurs claires que des couleurs foncées, un petit clin d'oeil à la bataille interne de Sabrina, qui doit choisir entre le bien et le mal. Vous pourrez vous aussi vous laissée tirailler entre des teintes nudes pour le jour et des tonalités plus sombres pour la nuit. Un bel objet beauté à seulement 35 dollars. En plus de ce coffret, NYX a aussi imaginé 3 kits de lipsticks mattes, dont les images n'ont pas encore été dévoilées. Des rouges à lèvres à 12 dollars le kit.