NRJ Music Awards : coups de gueules, bugs... retour sur 10 moment gênants et/ou polémiques

L'alarme incendie s'invite

Il y en a eu des bugs techniques au fil des éditions. En 2003, c'est l'alarme incendie du palais des festivals qui s'était déclenchée en pleine cérémonie. Le public avait même commencé à évacuer la salle sous les yeux surpris des stars et d'Anthony Kavanagh qui présentait l'émission cette année-là. Heureusement, il ne s'agissait que d'une erreur et la soirée avait pu reprendre presque normalement.

Des victoires contestées

Il n'y a pas que Gims qui a poussé un coup de gueule contre le palmarès. L'édition 2011 avait aussi été marquée par deux victoires contestées, celles de Jenifer et M. Pokora pour les prix d'artistes francophones de l'année. Des internautes avaient crié au scandale puisque l'ex-gagnante de la Star Academy avait battu Mylène Farmer qui avait vendu beaucoup plus d'albums qu'elle. TF1 avait défendu les résultats alors que certains accusaient la cérémonie d'avoir fait gagner les deux artistes.

Les deux chanteurs avaient aussi réagi. "Je suis blessée des attaques qui fusent. Jamais je ne pensais avoir cet award cette année. J'ai d'ailleurs immédiatement, entre mes larmes, exprimé ma surprise, mon émotion, mon respect pour les artistes nommés à mes côtés... Et ma gratitude auprès de fans qui se sont mobilisés comme des fous. J'accuse le coup, mais je ne vais certainement pas m'excuser de vous avoir à mes côtés." avait posté Jenifer sur sa page Facebook. De son côté, M. Pokora avait déclaré dans le 6/9 sur NRJ : "C'était une belle surprise pour moi mais je ne pense pas avoir volé ces prix. Ce sont les gens qui ont voté. J'ai un public qui est très présent sur internet. C'est toute la presse qui m'a mis un peu sur les genoux pendant deux ans et ça a dû leur faire un peu mal aux dents ce week-end !"

Justin Bieber fait sa diva

Avant de changer et de devenir plus sage, Justin Bieber a fait parler de lui à Cannes. En 2015, le chanteur canadien avait déjà fait parler de lui avant la cérémonie avec une vidéo le montrant énervé contre ses fans. Quelques heures plus tard, celui qui est désormais marié à Hailey Baldwin s'était vengé... en arrivant en retard sur scène où il devait interpréter What Do You Mean ? Pas cool Justin !

Des micros qui s'arrêtent

Il n'y a pas que Katy Perry qui a vécu un moment de solitude sur la scène des NMA. A plusieurs reprises, des artistes ont aussi été victimes... de micros qui se coupent. Ce fut le cas en 2016 pour M. Pokora sur le titre Belinda et en 2013 pour Tal et James Arthur qui chantaient Impossible. C'est sûr que sans micro, on entend beaucoup moins bien.