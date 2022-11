Nouveautés Netflix : un serial killer encore plus flippant que Jeffrey Dahmer

Les nouveautés séries Netflix du 11 au 17 novembre 2022

Les Télétubbies : Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po sont de retour grâce à Netflix pour une nouvelle version plus moderne.

Dispo lundi 14 novembre.

Qui ment saison 2 : Dans cette série, des lycéens doivent se serrer les coudes après un meurtre... et découvrir qui a menti et est responsable du meurtre. La saison 2 débarque quelques semaines seulement après sa sortie aux US et s'annonce tout aussi mystérieuse et addictive.

Dispo mercredi 16 novembre.

1899 : Après la géniale et déstabilisante Dark, Baran bo Odar et Jantje Friese dévoilent leur nouveau show qui va nous retourner le cerveau. Porté par un casting international avec des stars d'Elite, The Rain et Dark, 1899 suit un nouveau mystère : alors que les passagers d'un paquebot voguent en direction de l'Amérique, ils croisent la route d'un navire disparu et des événements étranges commencent à avoir lieu.

Dispo jeudi 17 novembre.