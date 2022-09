Netflix : cette nouvelle série qui va vous retourner le cerveau et ça s'annonce fou !

Le pitch de 1899 ? L'intrigue suit des immigrés d'Europe, de diverses origines, lors d'un voyage en bateau de Londres vers New York. Leur point commun ? L'espoir d'un monde meilleur avec le nouveau siècle et leur arrivée prochaine dans le nouveau monde, où ils espèrent vivre l'american dream. Mais sur le chemin, ils découvrent un autre navire à la dérive en pleine mer, disparu depuis des mois.

Et là, "leur voyage prend une tournure inattendue. Ce qu'ils trouvent à bord va transformer leur voyage vers un monde meilleur en une véritable énigme cauchemardesque, révélant des liens entre chacun des passagers, entremêlés dans une toile de secrets" indique Allociné.

1899 : des acteurs d'Elite, The Rain et Plan coeur au casting

Si côté histoire, l'intrigue de 1899 devrait être toute aussi WTF que Dark, côté casting il y a des acteurs connus des abonnés Netflix. A commencer par Miguel Bernardeau, qui jouait le rôle de Guzmán dans Elite (l'acteur a depuis quitté la série espagnole). Vous retrouverez aussi Andreas Pietschmann qui incarnait Jonas Kahnwald âgé dans Dark, Lucas Lynggaard Tønnesen qui interprétait Rasmus dans The Rain et Yann Gael qui incarnait Samuel dans Plan coeur.

D'autres acteurs et actrices au casting de la série 1899 sont aussi des habitués du grand écran, comme par exemple Emily Beecham (28 semaines plus tard, Daphne, Little Joe, Cruella) et Aneurin Barnard (Dunkerque, Radioactive, Le Chardonneret).