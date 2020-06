Dark saison 3 sur Netflix : mais au fait, qui est qui ? Voilà un récap en photos des persos

Après un premier teaser de Dark saison 3 dévoilé en mai 2020, la série allemande débarque ce samedi 27 juin 2020 sur Netflix. Mais avec de nombreux personnages de quatre familles (les Kahnwald, les Nielsen, les Doppler et les Tiedemann) et des temporalités différentes (les années 1950, les années 1980, de nos jours et le futur), il y a de quoi s'emmêler les pinceaux. Certes, on a presque tout compris à la bande-annonce de la saison 3 révélée début juin 2020, mais tous ces enfants, parents, époux... Ça a de quoi embrouiller. On se demande souvent qui est qui ? Surtout avec les époques mélangées. Alors avant de découvrir les nouveaux épisodes du show SF sur Netflix, voilà un récap des persos classés par famille et avec des photos. Comme ça, vous saurez où vous en êtes pour mater la suite !

Les Kahnwald

Jonas Kahnwald

Le fils d'Hannah et Michael alias Mikkel est à la fois en ado à notre époque, en adulte qui voyage dans le temps et en personne âgée qui se fait appeler Adam.