The Rain saison 3 : zoom sur Lucas Lynggaard Tønnesen (Rasmus)

Il est en couple

Quand on kiffe un acteur ou une actrice, on aime bien savoir, en général, si il ou elle est en couple ou non. Si certaines personnalités préfèrent rester discrètes à ce sujet, d'autres non comme Lucas Lynggaard Tønnesen par exemple. Pour preuve, l'acteur de The Rain et sa petite amie Emilie Koppel affichent leur relation tranquillement sur Instagram. Difficile de savoir depuis combien de temps ils sont ensemble, mais cela fait bien au moins un an si on checke leur première photo à deux sur Insta.