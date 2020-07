Dark : les créateurs préparent 1899, une série horrifique sur Netflix

La saison 3 de Dark - qui marque la conclusion de la série, vient à peine d'être mise en ligne sur Netflix, mais les créateurs ont déjà un autre projet en tête. Comme le dévoilent nos confrères d'Allociné, Baran Bo Odar et Jantje Friese - toujours en collaboration avec la plateforme, travaillent actuellement sur 1899, une nouvelle série horrifique.

La croisière de l'horreur

Au programme ? Exit l'Allemagne, c'est sur un bateau de croisière du 20ème siècle qui reliera Londres à New York que le duo va cette fois-ci nous amener. Tandis que ce bateau transportera les rêves et les espoirs de toute une galerie de personnages aux nationalités différentes, ce voyage va tourner au cauchemar lorsqu'un bateau fantôme fera son apparition sur ces eaux.

A l'heure actuelle ce projet reste encore assez mystérieux (quels types de personnages à venir ? Une ambiance façon X-files ou plutôt Alien ? Quels acteurs au casting ?), mais Baran Bo Odar et Jantje Friese nous promettent de nouvelles réflexions passionnantes dans un cadre angoissant. A travers un communiqué repéré par Allociné, les créateurs déclarent en effet, "En son coeur, il s'agit d'approfondir la question de ce qui nous unit et de ce qui nous divise, et comment la peur peut nous faire pencher vers la seconde option bien souvent". De quoi fortement nous intriguer et nous promettre de nouveaux casse-têtes !

Rendez-vous (si tout va bien) en 2021 pour découvrir 1899 sur Netflix.