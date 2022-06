Nouveautés Netflix : le retour de la famille la plus héroïque et Chris Hemsworth sous drogue

Après le retour de Peaky Blinders sur Netflix avec la saison 6 ou encore l'arrivée d'Intimidad avec une star de La Casa de Papel, Netflix continue de sortir d'autres nouveautés cette semaine.

Et notamment la sortie de la saison 3 d'Umbrella Academy, que les fans attendent avec impatience ! Des nouveaux épisodes dispo le 22 juin qui promettent de l'action et de la baston après la bande-annonce explosive. On devrait aussi enfin découvrir la Sparrow Academy, qui a remplacé la Umbrella Academy. L'acteur Elliot Page avait aussi annoncé que son perso Vanya va devenir Viktor après son coming-out trans.

Autre sortie attendue : Spiderhead, le film d'action et de science-fiction avec Chris Hemsworth, à voir dès ce 17 juin. L'interprète BG de Thor nous emmène dans une prison futuriste, où il devient cobaye pour un médicament aussi révolutionnaire que dangereux...

Les nouveautés séries Netflix du 17 au 23 juin 2022

You don't know Me, saison 1 : un homme jugé pour meurtre se retrouve avec toutes les preuves contre lui, mais va tenter de convaincre en racontant sa version de l'histoire.

Dispo ce vendredi 17 juin.

Querelles de voisinage, saison 2 : les deux familles vivent de nouveau ensemble, sous le même toit, mais cette fois chez les Lopez.

Dispo ce vendredi 17 juin.

She, saison 2 : Bhumika Pardesi, une agente de police, va s'infiltrer en tant que prostituée pour démanteler un cartel de la drogue.

Dispo ce vendredi 17 juin.

No Regrets in Life, nouvel épisode : le drama coréen revient avec un nouvel épisode, pour voir où en sont les amoureux après leur dispute.

Dispo le samedi 18 juin.

Welcome to Wedding Hell, saison 1 : un couple voit son conte de fée virer au cauchemar avec les préparatifs du mariage.

Dispo le mercredi 22 juin.

Queen, saison 1 : tailleur parisien de renom et drag-queen, il revient dans sa ville natale en Pologne. Il espère que sa fille le pardonnera.

Dispo le jeudi 23 juin.

Les nouveautés films Netflix du 17 au 23 juin 2022

Le Daim : un homme divorcé et obsédé par son blouson en daim vintage devient ami avec une barmaid lors d'un tournage d'un film indé. Un film avec Jean Dujardin.

Dispo le dimanche 19 juin.

Le Cataclysme de l'amour : Firat, endetté, tombe amoureux d'une chanteuse lors d'une retraite de yoga.

Dispo le lundi 20 juin.

Black Snake : La légende du serpent noir : dans les années 1970, un jeune va devenir un super-héros après avoir revu son grand-père, un expert en arts martiaux.

Dispo le mardi 21 juin.

Love & Gelato : Lina veut accomplir la dernière volonté de sa mère et va ainsi se retrouver à Rome, l'été, et découvrir l'amour... et les glaces.

Dispo le mercredi 22 juin.

Les autres nouveautés Netflix du 17 au 23 juin 2022

Civil : Ben Crump au service de la justice : Ben Crump, surnommé "Ministre de la Justice de l'Amérique noire", dévoile sa vie de père de famille et de militant.

Dispo le dimanche 19 juin.

La Grande Aventure Lego 2 : la suite des aventures du Maître Constructeur Emmet, qui doit sauver Lucy et Batman, enlevés par des extraterrestres Lego Duplo.

Dispo le lundi 20 juin.

Quel avenir pour... : une série docu qui parle des tendances technologiques nouvelles et se penche sur des possibilités révolutionnaires.

Dispo le mardi 21 juin.

Dans la peau de nos animaux : partez à la découverte des créatures du monde entier et des dernières découvertes scientifiques sur les animaux.

Dispo le mercredi 22 juin.