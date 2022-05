Umbrella Academy saison 3, la bande-annonce : la Sparrow Academy se dévoile et grosses bastons

Ça va faire mal ! Souvenez-vous, à la fin de la saison 2 de Umbrella Academy, nos héros étaient de retour chez eux mais dans une réalité alternative dans laquelle la Umbrella Academy était remplacée par la Sparrow Academy et où Reginald (Colm Feore) et Ben (Justin H. Min) étaient toujours vivants. Depuis, Netflix a dévoilé les nouveaux personnages qui rejoignent la série et on a maintenant un aperçu en vidéo.

Les Sparrow ultra entraînés sont là

Ce jeudi 19 mai 2022, Netflix a mis en ligne la toute première bande-annonce de la saison 3 de Umbrella Academy. Luther (Tom Hopper), Viktor (Elliot Page), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan) et Cinq (Aidan Gallagher) se retrouvent confrontés à une Sparrow Academy surentraînée et super vénère. Bref, le courant ne va pas trop passer entre les deux groupes et pourtant, on dirait qu'ils vont être forcés de faire équipe.

Pourquoi ? Car en revenant dans le passé, l'équipe a créé un nouveau paradoxe temporel aka un "kugelblitz" qui pourrait bien menacer tout le monde. Vitaminée, détonante et toujours aussi drôle, cette saison 3 de Umbrella Academy s'annonce dans la lignée des précédentes avec de grosses bastons, des blagues et une course contre la montre pour sauver le monde. Oui, encore !

La saison 3 de Umbrella Academy arrive le 22 juin sur Netflix.