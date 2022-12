Nouveautés Netflix : le film le plus féérique de la fin 2022

Les nouveautés films Netflix du 9 au 15 décembre 2022

Pinocchio : Après nous avoir fait trembler avec sa série d'horreur Le cabinet des curiosités, Guillermo Del Toro réinvente l'histoire culte de Pinocchio dans une épopée musicale en stop-motion. Un film pour les petits et les grands.

Déjà dispo.

Les lignes courbes de Dieu : Ce film espagnol suit une jeune détective privée qui, pour enquêter sur la mort d'un patient, se fait interner dans un hôpital psychiatrique.

Déjà dispo.

Il croit au Père Noël : Lisa et Tom forment le couple idéal... jusqu'au jour où elle découvre que son amoureux adore Noël, une fête qu'elle déteste par dessus tout. Tom pourra-t-il convaincre Lisa de se laisser emporter par la magie de Noël ?

Dispo mercredi 14 décembre.

Who Killed Santa ? A Muderville Murder Mystery : Le détective Terry Seattle (Will Arnett) est de retour pour une nouvelle affaire de la plus haute importante : le Père Noël a été tué, et Jason Bateman et Maya Rudolph vont l'aider à résoudre l'enquête.

Dispo jeudi 15 décembre.

The Big 4 : Quatre anciens assassins se retrouvent face à un flic modèle bien décidé à arrêter un tueur insaisissable.

Dispo jeudi 15 décembre.

Violet Evergarden, pour mémoire : Ce film est en fait un condensé de la série Violet Evergarden, elle-même adaptée des romans du même nom.

Dispo jeudi 15 décembre.

Les autres nouveautés Netflix du 9 au 15 décembre 2022

Ma maison rêvée saison 4 : Les fans des émissions de Stéphane Plaza seront comblés par le retour de Ma maison rêvée, qui suit les fondateurs d'une agence de décoration d'intérieur appelés à la rescousse pour métamorphoser des maisons.

Déjà dispo.

The Greatest Painters of the World : Netflix met en ligne tout un tas de documentaires sur de nombreux peintres comme Henri Matisse, Paul Cézanne, Pablo Picasso ou encore Salvador Dali.

Dispo samedi 10 décembre.

Mon prochain invité avec David Letterman et Volodymyr Zelensky : Le célèbre journaliste et animateur est allé à la rencontre du Président ukrainien pour une conversation passionnante.

Dispo lundi 12 décembre.

Last Chance U, Basketball saison 2 : La suite de la série documentaire qui suit une équipe des quartiers est de Los Angeles dans laquelle un coach aide de jeunes athlètes à percer.

Dispo mardi 13 décembre.

Sauve qui pécho, la suite : Dans cette émission de télé-réalité coréenne, des célibataires à la recherche de l'amour se retrouvent sur une île déserte. Seul moyen pour la quitter ? Se mettre en couple.

Dispo mardi 13 décembre.

La vallée des kangourous : Ce film documentaire nous fait voyager directement en Australie sans pour autant quitter notre fauteuil. On y suit le bébé kangourou Mala, confronté à la dure loi de la nature.

Dispo mercredi 14 décembre.

Ne décrochez pas : Cette série documentaire s'intéresse à une affaire de canulars téléphoniques et à l'enquête qui s'en est suivie pour découvrir la vérité sur l'auteur des faits.

Dispo mercredi 14 décembre.

Et aussi...

Ces films et séries sortis au cinéma ou diffusés à la télévision arrivent cette semaine sur Netflix :

Blue Bayou (15/12)

Dangereuse séduction (15/12)

La série coréenne Would you like a cup of coffee ? (15/12)