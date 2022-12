Nouveautés Netflix : la série la plus violente revient, ça va saigner !

Alice in Borderland saison 2 : Bien avant Squid Game, les jeux sadiques de la série japonaise nous avaient scotchés ! Deux ans après la saison 1, Arisu et les autres sont de retour pour de nouveaux jeux mortels. Le jeune homme va aussi continuer son enquête pour découvrir comment et pourquoi il s'est retrouvé plongé dans ce cauchemar.

Dispo jeudi 22 décembre.

Les nouveautés films Netflix du 16 au 22 décembre 2022

Hell Dogs : Un ancien policier en plein trauma décide d'infiltrer une organisation yakuza pour se venger dans ce film japonais très musclé.

Déjà dispo.

Cours particulier : Dans ce film turc, une tutrice aide des étudiants à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels dans le plus grand secret. Une comédie romantique qui s'annonce très drôle.

Déjà dispo.

Bardo, fausse chronique de quelques vérités : Dans ce film mexicain, un journaliste célèbre se lance dans un voyage introspectif pour mieux comprendre son passé et son présent.

Déjà dispo.

Un Noël pas si joyeux : Après Noël tombe à pic et The Noel Diary, Netflix dévoile un autre film de Noël, mexicain cette fois. Chuy, victime d'un mauvais sort, se réveille mais s'aperçoit qu'un an a passé. Il ne se souviendra désormais plus que du jour de Noël jusqu'à la fin de ses jours.

Dispo mardi 20 décembre.

The Seven Deadly Sins, Grudge of Edinburgh part 1 : Dans ce film, des forces obscures menacent la paix de Britannia et un jeune prince se lance dans une aventure dangereuse pour sauver les siens.

Dispo mardi 20 décembre.

Les autres nouveautés Netflix du 16 au 22 décembre 2022

Indian Predator, le monstre de Bangalore : Cette série documentaire s'intéresse aux attaques brutales et meurtrières contre plusieurs femmes et à la chasse à l'homme qui a eu lieu pour retrouver le coupable.

Déjà dispo.

Whakaari, dans le piège du volcan : Ce film documentaire retrace l'éruption volcanique meurtrière qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande en 2019 à travers des vidéos et témoignages de survivants et de sauveteurs.

Déjà dispo.

Tous les goûts sont permis : Dans ce concours de cuisine, des amateurs doivent impressionner des jurés exigeants.

Déjà dispo.

Summer Job : Dans cette télé-réalité italienne, dix jeunes rêvent de passer des vacances. Mais pour gagner un séjour dans une villa de luxe et la somme de 100 000 euros, ils vont d'abord devoir... travailler !

Déjà dispo.