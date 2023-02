Nouveautés Netflix : la meilleure saga de films d'animation pour voir la vie en rose

Mission Impossible : Fallout

C'est un nouveau film Mission Impossible qui rejoint le catalogue Netflix. Un autre classique de Tom Cruise. C'est d'ailleurs l'un des préférés des spectateurs depuis sa sortie en 2018 ! Dans Mission Impossible : Fallout, Ethan Hunt et son équipe sont de retour pour mener à bien une mission de sauvetage.

Date de sortie : mardi 14 février

Collection Barbie

C'est la meilleure nouvelle de la semaine. Netflix va mettre en ligne plusieurs films Barbie. Barbie et le palais diamant, Barbie : Casse noisette, Barbie Princesse Raiponce, Barbie Fairytopia, Barbie au bal des 12 princesses, Barbie et le secret de la sirène 2 seront sur la plateforme. Le tout va être de choisir lequel regarder en premier. Nous, on vous conseille Barbie Princesse Raiponce, un classique qui reprend le conte de Raiponce, mais différemment de ce que vous avez vu chez Disney.

Date de sortie : jeudi 16 février

Et aussi :

20 ans d'écart (10/02)

10 jours du côté du bien (10/02)

Black Christmas (10/02)

Love to hate you (10/02) - série

L'amour puissance dix mille (13/02)

Partout où on ira (14/02)

Re/member (14/02)

Sunday entre nous (14/02)

World Famous Lover (14/02)

Red Rose (15/02) - série

Full Swing (15/02) - documentaire sur le golf

Qui l'aime la suive (15/02) - série

Reines africaines – Njinga (15/02)

La primera Vez (15/02) - série

Braqueurs (15/02) - série

S.W.A.T : Under Siege (15/02)

Click : télécommandez votre vie (15/02)

La famille Upshaw – partie 3 (16/02)

OMG ! Oh My Girl (16/02)

Curve (16/02)

Aggretsuko - saison 5 (16/02)

Drôles de petites bêtes (16/02)

Collection Jurassic park - I, II, III et Jurassic World (16/02)

The Full-Time Wife Escapist (16/02)