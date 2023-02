La série la plus chaude de Netflix annonce la date de sa saison 2 avec une bande-annonce forcément sexy

Sex/Life c'est la série la plus hot sur Netflix. Elle raconte l'histoire de Billie, une femme mariée qui se retrouve prise dans une sorte de triangle amoureux quand le bad boy sur lequel elle fantasme depuis des années apparaît dans sa vie. Elle avait fait un vrai carton sur Netflix et était resté dans le top 10 mondial plusieurs semaines. Sex/Life avait donc été renouvelée pour une saison 2 et on sait enfin quand elle sortira !

Enfin une date

La saison 1 était sortie en 2021, mais depuis l'annonce de son renouvellement, pas de nouvelles. Les fans ont même pensé que la série faisait partie de celles abandonnées par Netflix. Mais non ! On le fait enfin, Sex/Life saison 2 sortira le 2 mars prochain sur la plateforme de streaming. Et en plus de cette bonne nouvelle, Netflix fait patienter les fans avec une bande-annonce très chaude.

Scènes de sexe dans une piscine, crises de larmes, moments sexy dans une cage d'escalier, voici ce que vous pourrez découvrir dans cette bande-annonce. On suit toujours la jeune mère de famille en pleine hésitation entre la tentation et la raison. Mais alors, que réserve cette saison 2 à Billie ?

Une saison 2 qui promet

Billie (Sarah Shahi) devait dans la saison 1 choisir entre deux vies bien différentes. L'une avec Cooper (Mike Vogel), son mari et ses enfants, et l'autre, avec Brad (Adam Demos), son amant. À la fin de la saison 1, on a vite compris que son choix n'était pas clair. Les fantasmes semblent encore prendre le dessus et c'est ce que nous dit cette bande-annonce.

On y découvre donc Billie, toujours en plein dilemme entre son mari et Brad. Mais surprise ! Cooper pourrait bien faire quelques faux pas aussi. De nouveaux personnages sont aussi présentés et ils sont autant accros au sexe que ceux de la saison 1. La saison 2 de Sex/Life promet de vous donner très chaud !