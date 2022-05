Adam Demos (Sex/Life) : Sarah Shahi jalouse de ses scènes torrides ? Le comédien répond

La famille d'Adam Demos gênée par ses scènes sexy ?

Révélé aux yeux du grand public avec son rôle de Brad dans Sex/Life, la série particulièrement hot de Netflix, Adam Demos n'hésite jamais à se déshabiller devant la caméra pour le bien d'une intrigue. Dernière preuve en date ? Son personnage de Max dans le film A Perfect Pairing (actuellement disponible sur Netflix) au côté de Victoria Justice.

De quoi logiquement faire le bonheur du public qui en prend toujours plein les yeux grâce à ses abdos et pectoraux incroyables, mais qu'en est-il de ses proches ? C'est justement la question que vient de lui poser ET. "C'est nettement plus simple pour ma mère de regarder A Perfect Pairing, c'est évident", a dans un premier temps confessé l'acteur avec humour, sous-entendant ainsi que sa famille ne suit pas tous ses rôles pour ne pas vivre quelques moments gênants devant son écran.

Sarah Shahi jalouse des séquences très hot de l'acteur ?

Et du côté de Sarah Shahi, l'interprète de Billie dans Sex/Life, mais également sa compagne dans la vraie vie ? La comédienne est-elle jalouse de le voir tourner autant de scènes sexy avec de nombreuses autres partenaires ? De voir les spectateurs parler pendant des heures de son surprenant pénis sur des forums ? A priori, la réponse est... non.

"Cela fait partie de notre travail, et il y a un respect mutuel à ce niveau-là, avec toutes les distances et choses du genre à avoir, a notamment révélé Adam Demos qui voit lui aussi régulièrement Sarah Shahi se mettre à nu dans Sex/Life. Au final, nous sommes des professionnels. Donc oui, évidemment qu'elle comprend/accepte [cette situation]. Et elle fait ce métier depuis bien plus longtemps que moi".

Une révélation rassurante qui nous laisse désormais espérer une saison 2 de Sex/Life encore plus sexy...