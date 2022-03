Sex/Life saison 2 : cinq nouveaux acteurs sexy au casting de la suite

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais on vous rassure, la série Sex/Life sera prochainement de retour sur Netflix avec une saison 2. Et si la suite des aventures de Billie Connelly (Sarah Shahi) est encore gardée secrète, on sait déjà que l'héroïne fera face à de nombreux nouveaux personnages à l'écran.

5 nouveaux acteurs dans Sex/Life

A en croire les premières révélations de TVLine, ce n'est pas moins de 5 personnages supplémentaires qui seront ajoutés au casting. Au programme ? L'actrice Wallis Day (Batwoman, Krypton) a été choisie pour se glisser dans la peau de Gigi, Dylan Bruce (Orphan Black) apparaîtra en tant que Spencer, Craig Bierko (UnREAL) sera un certain Mick, Cleo Anthony (She's Gotta Have It) jouera Kam et Darius Homayoun (Succession) incarnera Majid.

Pour l'heure, aucun détail n'a malheureusement encore été précisé concernant leurs rôles dans les prochains épisodes, mais au regard de leurs physiques qui sont tous très avantageux, on ne serait pas surpris de les retrouver au centre de nouvelles scènes aussi chaudes que mémorables à l'écran. Nouveaux pénis en vue ? A suivre...

Pour rappel, si l'univers de Sex/Life vous manque, la série est adaptée d'un livre de BB Easton intitulé 4 hommes en 44 chapitres (44 chapters about 4 men en VO). Et tous les deux possèdent quelques différences intéressantes qui offrent un réel intérêt à la lecture.