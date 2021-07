Sex/Life : Sarah Shahi en couple avec Adam Demos, elle raconte leur rencontre

La réalité dépasse souvent la fiction sur les tournages de séries. Pour preuve, Madelyn Cline et Chase Stokes d'Outer Banks sont en couple dans la vraie vie, comme Kit Harington et Rose Leslie de Game of Thrones ou encore Natalia Dyer et Charlie Heaton de Stranger Things. Cole Sprouse et Lili Reinhart de Riverdale et Maria Pedraza et Jaime Lorente d'Elite et La Casa de Papel ont aussi vécu une love story. Deux autres acteurs ont aussi craqué l'un pour l'autre sur le tournage d'une série. Qui ? Adam Demos et Sarah Shahi de Sex/Life sur Netflix !

Sarah Shahi se confie sur ses débuts avec Adam Demos

L'interprète de Billie a officialisé leur relation au mois de juin avec un tendre message. Aujourd'hui, Sarah Shahi revient sur sa rencontre avec son chéri dans une interview postée sur le compte Instagram officielle de Sex/Life : "Je me souviens d'avoir rencontré Adam dans la caravane le premier jour du tournage. Il est très grand, charismatique, séduisant. Je me souviens m'être dit 'oh, ok...'." Le charme a donc opéré tout de suite pour l'actrice.

Sarah Shahi confie ensuite : "Puis nous avons tourné notre première scène ensemble et j'e l'ai entendu prononcer les dialogues et je me suis dit 'Oh, je comprends pourquoi tu es Brad.' Il incarne parfaitement ce côté mystérieux, cette noirceur mais aussi cette lumière. ce sont deux chose très difficiles à jouer ensemble, et Adam le fait sans effort, il est naturellement cool."