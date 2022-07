Nous avons un nouvel allié pour éliminer le CO2 : des trains qui purifient l'air

En France, la SNCF exploite un peu plus de 27 480 kilomètres de voies ferrées (selon une étude du ministère de la transition écologique datant de 2021) et 15 000 trains circulent chaque jour, transportant 5 millions de personnes. Les lignes servent aussi au transport de marchandises mais certains voient plus loin : et si ces trains servaient à autre chose qu'à déplacer des personnes ou des biens ? Et s'ils nous aidaient à réduire notre empreinte environnementale et à lutter contre le changement climatique ?

>> Le MIT croit avoir trouvé une vraie solution surprenante pour "totalement inverser le réchauffement climatique" <<

Cela peut sembler être une contradiction mais, aux États-Unis, une entreprise est convaincue que la formule serait non seulement efficace pour éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère, mais permettrait également de le faire plus efficacement et à moindre coût, comparé à des installations fixes. Après tout - explique cette firme - nous avons déjà tout pour y arriver : un vaste réseau de chemins de fer et de locomotives qui, en plus de se déplacer, génèrent de l'énergie.

Un train pour purifier l'air

Ce que propose la société américaine CO2 Rail, c'est d'utiliser des wagons spécialement conçus, littéralement, pour "chasser" le CO2 lorsqu'ils se déplacent sur les voies ferrées du pays. Sa dynamique est relativement simple et, a priori - d'après ce que l'entreprise explique - efficace : les wagons CO2 Rail sont équipés de grandes grilles à travers lesquelles l'air est filtré au fur et à mesure que le train avance et de genre de "chambres" dans lesquelles, à l'aide d'un processus chimique, le CO2 est séparé. Lorsque cette phase de filtrage est terminée, l'air propre est soufflé à l'arrière d'un cylindre et le dioxyde de carbone est stocké en toute sécurité dans un réservoir.